0
5 часов
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сбил пешехода насмерть и попытался скрыться

Утром 12 апреля в башкирском Бижбуляке автомобиль насмерть сбил 46-летнего мужчину. Водитель попытался скрыться, но был задержан в 500 метрах от места ДТП — с явными признаками опьянения.
авто в гараже
©ГАИ по Башкирии

В Башкирии нетрезвый водитель насмерть задавил пешехода и попытался уйти от ответственности. ДТП произошло 12 апреля утром в селе Бижбуляк. Автомобиль совершил наезд на 46-летнего местного жителя, после чего водитель покинул место происшествия, сообщила Госавтоинспекция республики.

Жертва скончалась прямо на дороге, не дождавшись медицинской помощи. Сотрудники ГИБДД оперативно обнаружили нарушителя всего в 500 метрах от места гибели человека. Задержанным оказался 44-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Проходить освидетельствование и медицинское обследование он отказался.

Транспортное средство эвакуировали на специализированную стоянку. Нарушителя доставили в отдел полиции, где с ним проводится дальнейшее разбирательство.

Напомним, по данным МВД России за первое полугодие 2025 года, Республика Башкортостан вошла в тройку лидеров среди регионов страны по количеству водителей, лишённых удостоверений за управление транспортом в состоянии опьянения (2 346 человек — наибольший показатель), наряду с Московской областью и Татарстаном.

За январь–июль 2025 года Башкирия возглавляла антирейтинг Приволжского федерального округа по числу жертв в дорожных авариях: за этот период на дорогах республики погибли 220 человек.

В феврале 2026 года инспекторы ГИБДД с помощью системы «Паутина» задержали в Кушнаренково пьяного водителя «Лады», ранее лишённого прав за оставление места ДТП.

инспектор гаи и задержанный водитель
©ГАИ по Башкирии

В апреле 2026 года в Учалах аналогичным образом был задержан пьяный водитель в полицейской форме, перевозивший двухлетнего внука: он также отказался от медосвидетельствования.

гаи задержали нарушителя
©ГАИ по Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров в конце 2025 года отметил, что число жертв ДТП в республике сократилось с 562 человек в 2018 году до менее 400 по итогам 2025-го. Тем не менее проблема пьяных водителей, в регионе остаётся актуальной.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.