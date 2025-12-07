0
31 минута
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель пытался скрыться от ДПС на трёх колёсах

26-летний мужчина без прав пытался скрыться от инспекторов в Зианчуринском районе. ВАЗ потерял колесо, но водитель не остановился.
полицейский бежит к служебному автомобилю
©ГАИ по Башкирии

Пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана опубликовала видео задержания водителя в Зианчуринском районе. Сотрудники ДПС во время дежурства на автодороге Кутарин — Малый Муйнак обратили внимание на автомобиль ВАЗ-21103. Транспортное средство перемещалось без государственных регистрационных знаков, поэтому инспекторы решили проверить документы у владельца.​

©ГАИ по Башкирии

Полицейские подали сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Экипаж начал преследование машины. В процессе движения у «Лады» оторвалось заднее колесо, но сидевший за рулем мужчина продолжил попытки скрыться на неисправном автомобиле.​

Патрульные блокировали транспортное средство и задержали нарушителя. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у 26-летнего местного жителя. В ходе проверки выяснилось, что задержанный никогда не получал водительское удостоверение.​

База данных ГАИ показала, что мужчину ранее уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь дознаватели возбудили в отношении него уголовное дело за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.​

Ситуация с безопасностью на дорогах Зианчуринского района остается сложной из-за ряда недавних происшествий. На трассе Исянгулово — Мраково 36-летний водитель «Лады Гранты» допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части без светоотражающих элементов и погиб на месте.​

Другое серьезное ДТП зафиксировали на автодороге Магнитогорск — Ира. Водитель отечественной легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего пассажир «Лады» скончался от полученных травм.​

