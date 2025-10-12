В Башкирии пьяный водитель мотоблока устроил гонку с ГАИ

35-летний мужчина в Мечетлинском районе устроил пьяную погоню на мотоблоке, но вылетел из-за руля. Финал — штраф и арест техники.

В Мечетлинском районе Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 35-летнего мужчину, который управлял мотоблоком в состоянии сильного алкогольного опьянения. При попытке скрыться от патрульной машины водитель не справился с управлением, и его выбросило из-за руля. Теперь ему грозит административная ответственность, а мотоблок помещён на штрафстоянку.

В Мечетлинском районе пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ на мотоблоке ©ГАИ по Башкирии

Инцидент произошёл на окраине села Большеустьикинское. Инспекторы ДПС обратили внимание на вилявший по просёлочной дороге мотоблок марки «Brait» и потребовали остановиться. Водитель проигнорировал требование и попытался уехать, но во время манёвра трёхколёсный транспорт развернуло, и мужчина упал на землю.

Медицинское освидетельствование показало, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,410 мг/л. Этот показатель почти в восемь раз превышает допустимую норму. В отношении местного жителя составлен административный протокол за управление транспортом в нетрезвом виде.

Владимир Севастьянов Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан «В отношении водителя составили административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мотоблок поместили на штрафстоянку».

Хотя для управления мотоблоком на личном участке права не требуются, выезд на дороги общего пользования приравнивает водителя к полноценным участникам движения. Управление любой техникой в состоянии опьянения является грубым нарушением ПДД. За это предусмотрено лишение водительских прав и крупный штраф, а при отсутствии прав — административный арест на срок до 15 суток.