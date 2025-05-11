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В Башкирии пьяный мужчина утонул в реке Белой

©МЧС по Башкирии

Первая жертва сезона шашлыков и открытой воды — в реке Белой у деревни Сосновка сегодня обнаружили тело мужчины. Источник — МЧС России.

Спасатели подтвердили Ньюс-Баш: погибший находился в сильном алкогольном опьянении, когда решил проверить, насколько тёплая водичка. Спойлер: оказалась смертельно холодной.

Кстати, температура воды сейчас — не для купания. Можно получить судороги и переохлаждение даже на трезвую голову.

Отдельный наказ родителям: не спускайте глаз с детей у воды. В прошлом году десятки малышей утонули, пока взрослые делали селфи с шашлыками.

Печальная статистика открыта. Интересно, сколько ещё смельчаков решат, что им море по колено, а река Белая — по плечо?

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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