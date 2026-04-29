В Башкирии пригородный поезд насмерть сбил пожилого мужчину

Пригородный поезд сбил 71-летнего жителя Башкирии на перегоне Аллагуват — Стерлитамак. Мужчина не услышал звуковые сигналы из-за сильного ветра и скончался в реанимации. Следственный комитет начал доследственную проверку.
следком на месте происшествия
©Центральное МСУТ СК России

Вечером 27 апреля пригородный поезд сбил 71-летнего мужчину на 158-м километре перегона Аллагуват — Стерлитамак в Башкортостане. Об инциденте сообщил центральный межрегиональный следственный отдел на транспорте Следственного комитета России.

Пенсионер шёл вдоль железнодорожного полотна. Машинист заметил его на путях и немедленно подал звуковой сигнал, затем задействовал экстренное торможение. Меры не помогли. Порывистый ветер заглушил сигналы, а тормозного пути тяжёлого состава не хватило, чтобы остановиться до столкновения. Мужчину доставили в реанимацию, где он скончался.

Следственные органы начали доследственную проверку. Транспортный следком провёл комплекс первоначальных процессуальных мероприятий. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают действия причастных должностных лиц.

Отметим, что Куйбышевская железная дорога совместно с Башкортостаном реализует «Программу повышения безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры на 2024–2026 годы». В рамках программы число травм сократилось на 8,7 процента.

По итогам 2025 года число погибших в транспортных происшествиях на российских железных дорогах выросло вдвое. Двенадцать человек лишились жизни — против шести годом ранее.

В 2026 году Башкирия получает двухсистемные электропоезда типа «Финист» для развития пригородного сообщения. Маршрут Уфа — Самара запускается с 8 мая 2026 года (электропоездом «Ласточка»), маршрут Уфа — Магнитогорск запланирован на вторую половину 2026 года с использованием «Финиста».

Похожие записи
0
29.04.2026
Новости

В Уфе назвали районы с наибольшим числом нападений бездомных собак

собака во дворе многоэтажки в городе
В Уфе определили районы с наибольшим числом нападений безнадзорных собак на людей. Данные сообщили на оперативном совещании в мэрии города.
0
29.04.2026
Происшествия

Пьяный водитель ударил полицейского в Баймакском районе Башкирии

спецсигнал на авто полиции
Прокуратура Баймакского района Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который в феврале 2026 года напал на сотрудника патрульно-постовой службы во время остановки за рулём.
0
29.04.2026
Новости

Новая улица в Уфе получит имя основателя ЛДПР Жириновского

владимир жириновский
Городской совет Уфы проголосовал за присвоение новой улице имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. За идею выступили более половины участников предварительного опроса.
0
29.04.2026
Происшествия

Жительница Башкирии погибла при пожаре в Кунакулово

пожарная машина на месте пожара
Пожар в бревенчатом доме в селе Кунакулово Бижбулякского района Башкирии унёс жизнь 64-летней женщины. Дознаватель МЧС устанавливает причину возгорания.
0
29.04.2026
Криминал

Что грозит задержанному мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву: комментарий юриста

Ратмир Мавлиев
Адвокат Октябрьского районного филиала Уфы Ильшат Халиков прокомментировал возможные правовые последствия для задержанного главы города.
0
29.04.2026
Происшествия

В Башкирии объявили режим беспилотной опасности 29 апреля

солдат с пулеметом
Утром 29 апреля в 6:41 в Башкирии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов в социальных сетях. Жителей призывают сохранять бдительность.
0
28.04.2026
Спорт

Родуолд подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»: сколько он заработает

хоккеист
Канадский нападающий Джек Родуолд подписал новое однолетнее соглашение с уфимским клубом. По данным «Спорт-Экспресса», его годовой оклад составит 45 миллионов рублей.
