В Башкирии пригородный поезд насмерть сбил пожилого мужчину

Пригородный поезд сбил 71-летнего жителя Башкирии на перегоне Аллагуват — Стерлитамак. Мужчина не услышал звуковые сигналы из-за сильного ветра и скончался в реанимации. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Вечером 27 апреля пригородный поезд сбил 71-летнего мужчину на 158-м километре перегона Аллагуват — Стерлитамак в Башкортостане. Об инциденте сообщил центральный межрегиональный следственный отдел на транспорте Следственного комитета России.

Пенсионер шёл вдоль железнодорожного полотна. Машинист заметил его на путях и немедленно подал звуковой сигнал, затем задействовал экстренное торможение. Меры не помогли. Порывистый ветер заглушил сигналы, а тормозного пути тяжёлого состава не хватило, чтобы остановиться до столкновения. Мужчину доставили в реанимацию, где он скончался.

Следственные органы начали доследственную проверку. Транспортный следком провёл комплекс первоначальных процессуальных мероприятий. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают действия причастных должностных лиц.

Отметим, что Куйбышевская железная дорога совместно с Башкортостаном реализует «Программу повышения безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры на 2024–2026 годы». В рамках программы число травм сократилось на 8,7 процента.

По итогам 2025 года число погибших в транспортных происшествиях на российских железных дорогах выросло вдвое. Двенадцать человек лишились жизни — против шести годом ранее.

В 2026 году Башкирия получает двухсистемные электропоезда типа «Финист» для развития пригородного сообщения. Маршрут Уфа — Самара запускается с 8 мая 2026 года (электропоездом «Ласточка»), маршрут Уфа — Магнитогорск запланирован на вторую половину 2026 года с использованием «Финиста».