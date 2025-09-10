0
3 часа
Происшествия

В Башкирии при столкновении «Лады» и ВАЗа погибли два человека

Жёсткая авария в Татышлинском районе. Водитель «Гранты» не уступил дорогу ВАЗ-2107. В итоге двое из «семёрки» погибли, ещё двое в больнице.
автомобиль после аварии
©ГАИ по Башкирии

По информации республиканского ГИБДД, на севере Башкирии сегодня днём произошло ДТП на дороге. Последствия манёвра одного из водителей оказались фатальными.

Двое мужчин — 66-летний водитель ВАЗ-2107 и его пассажир — скончались прямо на месте.

автомобиль после аварии
©ГАИ по Башкирии

Водителя «Лады», 43-летнего мужчину, и его попутчика госпитализировали. В региональном Минздраве сообщили, что их состояние сейчас средней тяжести.

Авария произошла на трассе Бураево – Старобалтачево – Куеда. По предварительной версии, водитель «Гранты» выезжал со второстепенной и должен был уступить. Но, видимо, не заметил летящую по главной «семёрку».

автомобиль после аварии
©ГАИ по Башкирии

Удар был такой силы, что старенький ВАЗ превратился в груду металла. Очевидцы засняли на видео разбросанные по асфальту обломки и тело одного из погибших рядом с искорёженным автомобилем.

Похожие записи
0
07.06.2025
Происшествия

Подростки разбились на питбайках в башкирской глубинке

спецсигнал на авто полиции
ДТП произошло на проселочной дороге между башкирскими селами, сообщили в республиканском МЧС. Два школьника не поделили узкую колею — их питбайки лоб в лоб врезались друг в друга.
0
19.05.2025
Происшествия

В Башкирии пожар уничтожил дом и имущество многодетной семьи

горит дом
В Башкирии всего за несколько часов многодетная семья потеряла абсолютно всё — дом, машину и имущество. По сообщению МЧС республики, в селе Беляш Татышлинского района произошел страшный пожар. Пламя охватило 200 квадратов —
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.