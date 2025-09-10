В Башкирии при столкновении «Лады» и ВАЗа погибли два человека

Жёсткая авария в Татышлинском районе. Водитель «Гранты» не уступил дорогу ВАЗ-2107. В итоге двое из «семёрки» погибли, ещё двое в больнице.

По информации республиканского ГИБДД, на севере Башкирии сегодня днём произошло ДТП на дороге. Последствия манёвра одного из водителей оказались фатальными.

Двое мужчин — 66-летний водитель ВАЗ-2107 и его пассажир — скончались прямо на месте.

Водителя «Лады», 43-летнего мужчину, и его попутчика госпитализировали. В региональном Минздраве сообщили, что их состояние сейчас средней тяжести.

Авария произошла на трассе Бураево – Старобалтачево – Куеда. По предварительной версии, водитель «Гранты» выезжал со второстепенной и должен был уступить. Но, видимо, не заметил летящую по главной «семёрку».

Удар был такой силы, что старенький ВАЗ превратился в груду металла. Очевидцы засняли на видео разбросанные по асфальту обломки и тело одного из погибших рядом с искорёженным автомобилем.