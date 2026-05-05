В Башкирии при пожаре в жилом доме погибла 76-летняя женщина

В Нуримановском районе Башкортостана при пожаре погибла пожилая женщина. По информации пресс-службы МЧС по республике, огонь охватил бревенчатый жилой дом площадью 5×6 метров с пристройкой в селе Красная Горка. Пожарные прибыли оперативно, однако спасти хозяйку не удалось. Тело 76-летней женщины нашли при разборе завалов.

Смертельные пожары в частных домах фиксируются в Башкирии с начала 2026 года. В ночь на 2 мая огонь унёс жизни сразу четырёх человек в двух населённых пунктах республики. В Уфе сгорела квартира, в Учалинском районе выгорел бревенчатый дом.

Чаще всего жертвами пожаров становятся пожилые жители частного сектора. В феврале 2026 года в Аургазинском районе огонь погубил пожилую женщину. Её тело обнаружили после тушения.

По данным ГУ МЧС по Республике Башкортостан, в 2024 году в регионе потушили 9 441 пожар. Погибли 216 человек — на 22 меньше, чем годом ранее.

С 30 апреля по 12 июня 2026 года в Башкирии действует особый противопожарный режим. Синоптики прогнозируют высокую, а местами чрезвычайную пожарную опасность в большинстве районов с мая по сентябрь.