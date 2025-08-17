Главная » Происшествия
В Башкирии при пожаре в СНТ погибли два человека

Личности жертв пока не установлены
пожарные на месте происшествия
©МЧС по Башкирии

В садовом товариществе № 14 под Салаватом сгорел заброшенный дом, в котором погибли два человека. Пожарные обнаружили их тела после того, как потушили огонь. Личности погибших пока не установлены, сообщили в региональном МЧС.

Инцидент произошел в небольшом деревянном строении, которое не использовалось для постоянного проживания. Сейчас следователи выясняют точные причины возгорания.

горит деревянная постройка
©МЧС по Башкирии

Этот случай — повод проверить, насколько ваш дачный участок защищен от пожара. Статистика МЧС показывает, что большинство возгораний в садах происходит по вине человека. Вот три главные опасности и способы их избежать:

Проводка. Старые или перегруженные провода — причина номер один. Проверьте состояние электросети и не используйте неисправные приборы. Если сомневаетесь — вызовите электрика.

Открытый огонь. Не сжигайте мусор и траву рядом с постройками, не оставляйте без присмотра мангал и не бросайте окурки. Это кажется очевидным, но именно из-за этого сгорают дома.

Печи и обогреватели. Устанавливайте их по правилам и не оставляйте включенными без присмотра. Регулярно чистите дымоход.

Убедитесь, что к вашему участку может подъехать пожарная машина, а на видном месте есть огнетушитель или бочка с водой. Соблюдение этих простых правил поможет защитить ваше имущество и спасти жизни.

