В Башкирии при пожаре в сарае погиб мужчина

В городе Благовещенске сгорел блочный сарай. При тушении пожара пожарные обнаружили тело 38-летнего местного жителя. Причины возгорания устанавливаются.

В Благовещенске при пожаре в сарае обнаружено тело погибшего мужчины. Инцидент произошел на улице М. Горького. Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы утром. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России и добровольные пожарные. Открытое горение было ликвидировано.

В ходе разбора обгоревших конструкций спасатели нашли тело 38-летнего местного жителя. Следственно-оперативная группа и дознаватель работают на месте для установления причин пожара и обстоятельств гибели человека.

В связи с происшествием, сотрудники МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Среди рекомендаций: проверка состояния электропроводки, избегание перегрузки электросетей и регулярный осмотр электрооборудования.

В Башкортостане в настоящее время действует усиленный противопожарный режим. За последние недели в республике зафиксировано несколько пожаров с трагическими последствиями, что требует повышенного внимания к мерам безопасности.