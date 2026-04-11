В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме погибли двое мужчин

Ночью на улице Советской в селе Новобелокатай сгорел жилой дом — внутри обнаружили тела двух мужчин.

В селе Новобелокатай Белокатайского района Башкирии горел бревенчатый дом на улице Советской. Когда первое подразделение прибыло на место, жилище было охвачено густым дымом. В комнате площадью четыре на три метра на диване пожарные обнаружили тело мужчины 52 лет. Уже в ходе тушения нашли второго погибшего — 44-летнего мужчину.

Огонь удалось оперативно ликвидировать. Установить причины возгорания предстоит дознавателю МЧС. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, 21 февраля 2026 года в Калтасинском районе Башкирии также сгорел бревенчатый дом. Тогда погибла 58-летняя женщина. Пытавшийся ее спасти 28-летний сосед получил ожоги рук.

6 марта в деревне Чуваш-Улканово Башкирии в деревянном доме произошёл пожар, унёсший жизни трёх мужчин. На месте работали дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, в 2024 году в регионе был зафиксирован 9 441 пожар, в которых погибли 216 человек. Групповая гибель — от двух до четырёх человек — произошла на 19 пожарах, жертвами стали 43 человека.

5 апреля в Аургазинском районе в селе Тукаево при пожаре в бревенчатом доме площадью семь на семь метров также обнаружили тела двоих человек — одним из погибших оказался 62-летний мужчина, личность второго устанавливается.