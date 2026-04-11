В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме погибли двое мужчин

Ночью на улице Советской в селе Новобелокатай сгорел жилой дом — внутри обнаружили тела двух мужчин.
В селе Новобелокатай Белокатайского района Башкирии горел бревенчатый дом на улице Советской. Когда первое подразделение прибыло на место, жилище было охвачено густым дымом. В комнате площадью четыре на три метра на диване пожарные обнаружили тело мужчины 52 лет. Уже в ходе тушения нашли второго погибшего — 44-летнего мужчину.

Огонь удалось оперативно ликвидировать. Установить причины возгорания предстоит дознавателю МЧС. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

Напомним, 21 февраля 2026 года в Калтасинском районе Башкирии также сгорел бревенчатый дом. Тогда погибла 58-летняя женщина. Пытавшийся ее спасти 28-летний сосед получил ожоги рук.

6 марта в деревне Чуваш-Улканово Башкирии в деревянном доме произошёл пожар, унёсший жизни трёх мужчин. На месте работали дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, в 2024 году в регионе был зафиксирован 9 441 пожар, в которых погибли 216 человек. Групповая гибель — от двух до четырёх человек — произошла на 19 пожарах, жертвами стали 43 человека.

5 апреля в Аургазинском районе в селе Тукаево при пожаре в бревенчатом доме площадью семь на семь метров также обнаружили тела двоих человек — одним из погибших оказался 62-летний мужчина, личность второго устанавливается.

Похожие записи
0
04.02.2026
Новости

В Башкирии должница по алиментам спряталась от приставов в морозильном ларе

женщина сидит в морозильной камере
В Белокатайском районе республики сотрудники службы судебных приставов обнаружили алиментщицу в крайне необычном укрытии. Местная жительница, задолжавшая своим детям около 500 тысяч рублей, пыталась переждать
0
17.11.2025
Криминал

В Башкирии отец троих детей получил реальный срок за долг по алиментам

наручники на решетке
41-летний житель Белокатайского района проведет пять месяцев в исправительной колонии общего режима за неуплату алиментов. Суд вынес такое решение из-за долга перед тремя несовершеннолетними детьми, который
0
16.05.2025
Общество

Трезвенники в Башкирии получили 6 миллионов рублей

пятитысячные рублевые купюры
Пить — не пить, а деньги любят все. В Башкирии сельские трезвенники получили солидное вознаграждение — нам в Ньюс-Баш стало известно, что 15 мая подвели итоги конкурса «Трезвое село».
0
11.04.2026
Происшествия

Очевидцы засняли похожих на волков хищников возле железной дороги под Уфой

волки на жд путях
Двух крупных животных заметила семья, ехавшая на машине вдоль железнодорожного полотна. Министр экологии взял ситуацию под личный контроль.
