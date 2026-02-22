0
Происшествия

В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме погибла 85-летняя пенсионерка

В Аургазинском районе Башкортостана дневной пожар в частном доме унёс жизнь пожилой женщины. Причины возгорания устанавливаются.
пожарный возле дымящегося дома
©МЧС по Башкирии

В селе Толбазы Аургазинского района сегодня днём загорелся бревенчатый жилой дом. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Огонь охватил строение накануне днем — пожарные расчёты совместно с сотрудниками объектовой охраны оперативно прибыли на место и потушили открытое горение.

Когда спасатели приступили к проливке конструкций и осмотру помещений, внутри дома было обнаружено тело 85-летней местной жительницы. Женщина была мертва. Сейчас на месте трагедии работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа — они выясняют причину возникновения огня и обстоятельства гибели пенсионерки.

Это уже не первый подобный случай в республике за последнее время. В конце января в садовом товариществе Уфы при пожаре также погибла 85-летняя женщина, а в начале февраля в селе Петровское Ишимбайского района огонь забрал жизнь 71-летнего мужчины.

По данным за 2025 год, в Башкортостане произошёл 7481 пожар, жертвами которых стал 191 человек, в том числе 12 детей. Главной причиной гибели людей остаётся неосторожное обращение с огнём — на этот фактор приходится порядка 42% всех смертельных случаев, значительная часть которых связана с курением.

