В Башкирии при пожаре погибла женщина, спасавший ее сосед получил ожоги

Поздно вечером 21 февраля в Калтасинском районе сгорел бревенчатый дом. 58-летняя женщина погибла, 28-летний сосед обжег руки, пытаясь ее спасти.

Поздно вечером 21 февраля в деревне Калмиябаш Калтасинского района сгорел жилой дом. В огне погибла 58-летняя женщина, а ее 28-летний сосед получил термические ожоги, когда пытался вытащить хозяйку. Информацию об этом 22 февраля опубликовало Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан в официальной сводке происшествий.

Пожар охватил бревенчатый жилой дом на улице Центральной. К моменту прибытия пожарных пламя охватило всю постройку. Во время тушения и разбора конструкций спасатели нашли в одной из комнат тело хозяйки дома.

До приезда экстренных служб 28-летний сосед заметил пожар и бросился на помощь. Мужчина попытался самостоятельно вытащить женщину из огня, но получил термические ожоги обеих кистей. Врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего на месте и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас на пепелище работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа — специалисты выясняют точную причину возгорания.

С начала 2026 года ситуация с пожарами в Башкирии остается напряженной. По данным МЧС Башкирии, только за первые три недели года спасатели зафиксировали 275 пожаров. За этот период в огне погибли 11 человек, еще 8 жителей получили травмы различной степени тяжести.

Что делать при пожаре у соседей

Если вы заметили пожар в соседнем доме, немедленно вызовите спасателей по номеру 112. Оцените обстановку снаружи и дожидайтесь профессионалов, чтобы показать им точное расположение комнат, где могут находиться люди.

Не пытайтесь зайти в горящее здание, если огонь уже охватил выход или внутри плотное задымление. Два-три вдоха угарного газа приводят к потере сознания, и спасать придется уже вас.

Справка

Зимой риск пожаров в частном секторе Башкирии традиционно возрастает. Спасатели связывают это с неисправностью старой электропроводки, которая не выдерживает напряжения от мощных обогревателей, и грубыми нарушениями правил топки печей.

Похожая трагедия произошла в начале февраля этого года в Ишимбайском районе Башкирии. Там полностью выгорел частный дом, а внутри погиб 71-летний пенсионер. Чаще всего жертвами ночных пожаров становятся пожилые люди, которые не успевают вовремя проснуться и покинуть задымленное помещение.