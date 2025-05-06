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В Башкирии пожилой водитель насмерть сбил дорожного рабочего на мосту

©ГАИ по Башкирии

В Башкирии водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП на трассе в Чекмагушевском районе, сообщает Госавтоинспекция республики.

Дорожный рабочий чистил мост на 76-м километре дороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли, когда в него на полном ходу влетела «четырнадцатая». За рулём — 64-летний мужчина, который, похоже, не особо смотрел на дорогу.

смертельное дтп
©ГАИ по Башкирии

Удар был такой силы, что 45-летний дорожник скончался прямо на месте. Его коллеге, 43-летнему рабочему, повезло чуть больше — его с различными травмами увезли в больницу.

смертельное дтп
©ГАИ по Башкирии

На месте уже работают сотрудники ГИБДД и медики, выясняя, что произошло. То ли водитель за рулём потерял бдительность, то ли рабочие были без светоотражающих жилетов на трассе.

— Давно пора ограничить людей с таким возрастом от руля, ну или по достижению определенного возраста пусть пересдают, очень они себя умными на дороге считают и правыми, а на деле даже не видят, внимания и реакции то уже нет, — комментирует в соцсетях новость Альмир Ф.

дтп в Чекмагушевском районе Чекмагушевский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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