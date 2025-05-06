В Башкирии пожилой водитель насмерть сбил дорожного рабочего на мосту

В Башкирии водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП на трассе в Чекмагушевском районе, сообщает Госавтоинспекция республики.

Дорожный рабочий чистил мост на 76-м километре дороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли, когда в него на полном ходу влетела «четырнадцатая». За рулём — 64-летний мужчина, который, похоже, не особо смотрел на дорогу.

Удар был такой силы, что 45-летний дорожник скончался прямо на месте. Его коллеге, 43-летнему рабочему, повезло чуть больше — его с различными травмами увезли в больницу.

На месте уже работают сотрудники ГИБДД и медики, выясняя, что произошло. То ли водитель за рулём потерял бдительность, то ли рабочие были без светоотражающих жилетов на трассе.