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В Башкирии пожилая женщина погибла во время приготовления пищи

Тело обнаружили спасатели
кухня в квартире
©МЧС по Башкирии

86-летняя жительница башкирского Октябрьского погибла в результате пожара, вспыхнувшего на кухне её квартиры. Об этом сообщает МЧС Башкортостана сегодня, 14 апреля.

кастрюля на плите
©МЧС по Башкирии

Тревогу забила дочь пенсионерки, которая не могла дозвониться до матери и попасть в квартиру. Спасателям пришлось вскрывать дверь, за которой их ждала страшная находка — обугленное тело пожилой женщины посреди обгоревшей кухонной мебели.

тело погибшей после пожара женщины
©МЧС по Башкирии

Дознаватель предварительно установил, что трагедия произошла во время приготовления пищи. По неизвестным пока причинам на кухне произошло возгорание, которое уничтожило содержимое кастрюли и одежду на несчастной.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в селе Мраково местный житель погиб при пожаре в бане. Сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего во время ликвидации возгорания. Попытки медиков реанимировать мужчину оказались безуспешными.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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