В Башкирии пожилая женщина погибла во время приготовления пищи

Тело обнаружили спасатели

86-летняя жительница башкирского Октябрьского погибла в результате пожара, вспыхнувшего на кухне её квартиры. Об этом сообщает МЧС Башкортостана сегодня, 14 апреля.

Тревогу забила дочь пенсионерки, которая не могла дозвониться до матери и попасть в квартиру. Спасателям пришлось вскрывать дверь, за которой их ждала страшная находка — обугленное тело пожилой женщины посреди обгоревшей кухонной мебели.

Дознаватель предварительно установил, что трагедия произошла во время приготовления пищи. По неизвестным пока причинам на кухне произошло возгорание, которое уничтожило содержимое кастрюли и одежду на несчастной.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в селе Мраково местный житель погиб при пожаре в бане. Сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего во время ликвидации возгорания. Попытки медиков реанимировать мужчину оказались безуспешными.