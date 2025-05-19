В Башкирии пожар уничтожил дом и имущество многодетной семьи

В Башкирии всего за несколько часов многодетная семья потеряла абсолютно всё — дом, машину и имущество. По сообщению МЧС республики, в селе Беляш Татышлинского района произошел страшный пожар.

Пламя охватило 200 квадратов — бревенчатый дом, сарай и старенький УАЗик сгорели дотла. На место примчались 10 пожарных на пяти спецмашинах, но спасти имущество не удалось.

Самое главное — никто из семьи не пострадал. Сейчас погорельцы временно живут у родственников.

Дознаватели МЧС выясняют, что стало причиной происшествия. Возможно, банальная неисправность проводки, а может, детская шалость или непотушенная сигарета.