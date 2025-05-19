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В Башкирии пожар уничтожил дом и имущество многодетной семьи

©МЧС по Башкирии

В Башкирии всего за несколько часов многодетная семья потеряла абсолютно всё — дом, машину и имущество. По сообщению МЧС республики, в селе Беляш Татышлинского района произошел страшный пожар.

горит дом
©МЧС по Башкирии

Пламя охватило 200 квадратов — бревенчатый дом, сарай и старенький УАЗик сгорели дотла. На место примчались 10 пожарных на пяти спецмашинах, но спасти имущество не удалось.

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Самое главное — никто из семьи не пострадал. Сейчас погорельцы временно живут у родственников.

Дознаватели МЧС выясняют, что стало причиной происшествия. Возможно, банальная неисправность проводки, а может, детская шалость или непотушенная сигарета.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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