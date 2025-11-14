0
4 часа
Происшествия

В Башкирии потушили склад стройматериалов площадью 300 кв. м.

В Татышлинском районе Башкирии сгорел металлический ангар, где хранились стройматериалы.
пожарный тушит огонь
©МЧС по Башкирии

По данным ГУ МЧС по Башкирии, в селе Верхние Татышлы произошёл серьёзный пожар. На улице Тульвинской вспыхнул металлический ангар со стройматериалами. Сигнал о возгорании поступил диспетчерам Центра управления в кризисных ситуациях.

Пламя стремительно охватило сооружение, повредив хранившееся внутри оборудование и материалы. Площадь, пройденная огнём, в итоге составила 300 квадратных метров. Клубы дыма были видны издалека.

пожарная машина
©МЧС по Башкирии

На борьбу с огнём выдвинулись не только профессионалы из МЧС России. К ним присоединились добровольные пожарные дружины из трёх соседних сельсоветов — Верхнетатышлинского, Кальтяевского и Кудашевского.

Благодаря слаженным действиям открытое горение было оперативно ликвидировано. Сейчас на месте происшествия разбирается дознаватель МЧС. Специалисту предстоит установить точную причину возгорания и оценить полный масштаб ущерба.

пожарный тушит огонь
©МЧС по Башкирии

По данным республиканского Госкомитета по ЧС, с начала 2025 года в регионе зафиксировали уже 6704 техногенных пожара. Огонь унёс жизни 170 человек, в том числе 12 детей. В среднем по республике ежедневно происходит около 22 возгораний, а среди главных причин спасатели называют неосторожное обращение с огнём и неисправность электрооборудования.

В республике действует разветвлённая сеть добровольной пожарной охраны, которая насчитывает более 4 тысяч человек. Эти дружины, как и в Татышлинском районе, часто помогают профессиональным огнеборцам МЧС, особенно в отдалённых деревнях и сёлах. Они могут заступать на дежурства и первыми прибывать на место происшествия.

Похожие записи
0
10.09.2025
Происшествия

В Башкирии при столкновении «Лады» и ВАЗа погибли два человека

автомобиль после аварии
Жёсткая авария в Татышлинском районе. Водитель «Гранты» не уступил дорогу ВАЗ-2107. В итоге двое из «семёрки» погибли, ещё двое в больнице.
0
07.06.2025
Происшествия

Подростки разбились на питбайках в башкирской глубинке

спецсигнал на авто полиции
ДТП произошло на проселочной дороге между башкирскими селами, сообщили в республиканском МЧС. Два школьника не поделили узкую колею — их питбайки лоб в лоб врезались друг в друга.
0
19.05.2025
Происшествия

В Башкирии пожар уничтожил дом и имущество многодетной семьи

горит дом
В Башкирии всего за несколько часов многодетная семья потеряла абсолютно всё — дом, машину и имущество. По сообщению МЧС республики, в селе Беляш Татышлинского района произошел страшный пожар. Пламя охватило 200 квадратов —
0
14.11.2025
Экономика

В Башкирии резко поднимут налоги для работающих мигрантов

деньги, рубли, калькулятор
С 2026 года иностранным работникам в Башкирии придётся платить за трудовой патент на 35% больше. Ежемесячный платёж вырастет до 8500 рублей. Власти объясняют это ростом зарплат и необходимостью уравнять налоговую нагрузку.
0
14.11.2025
Происшествия

В Башкирии подросток угнал машину тети, уснул за рулем и попал в ДТП

авто после дтп
В Башкирии 17-летний парень решил впечатлить подругу, угнав кроссовер у тёти. Поездка в соседнюю деревню закончилась в кювете — кавалер просто уснул за рулём.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.