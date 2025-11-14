В Башкирии потушили склад стройматериалов площадью 300 кв. м.

В Татышлинском районе Башкирии сгорел металлический ангар, где хранились стройматериалы.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, в селе Верхние Татышлы произошёл серьёзный пожар. На улице Тульвинской вспыхнул металлический ангар со стройматериалами. Сигнал о возгорании поступил диспетчерам Центра управления в кризисных ситуациях.

Пламя стремительно охватило сооружение, повредив хранившееся внутри оборудование и материалы. Площадь, пройденная огнём, в итоге составила 300 квадратных метров. Клубы дыма были видны издалека.

На борьбу с огнём выдвинулись не только профессионалы из МЧС России. К ним присоединились добровольные пожарные дружины из трёх соседних сельсоветов — Верхнетатышлинского, Кальтяевского и Кудашевского.

Благодаря слаженным действиям открытое горение было оперативно ликвидировано. Сейчас на месте происшествия разбирается дознаватель МЧС. Специалисту предстоит установить точную причину возгорания и оценить полный масштаб ущерба.

По данным республиканского Госкомитета по ЧС, с начала 2025 года в регионе зафиксировали уже 6704 техногенных пожара. Огонь унёс жизни 170 человек, в том числе 12 детей. В среднем по республике ежедневно происходит около 22 возгораний, а среди главных причин спасатели называют неосторожное обращение с огнём и неисправность электрооборудования.

В республике действует разветвлённая сеть добровольной пожарной охраны, которая насчитывает более 4 тысяч человек. Эти дружины, как и в Татышлинском районе, часто помогают профессиональным огнеборцам МЧС, особенно в отдалённых деревнях и сёлах. Они могут заступать на дежурства и первыми прибывать на место происшествия.