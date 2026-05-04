В Башкирии потушили горящее масло и покрышки на открытой площадке

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание отработанного машинного масла в башкирском селе Чишмы. Огонь перекинулся на покрышки и прочее имущество. Причина инцидента устанавливается.

На улице Железнодорожной в Чишмах загорелось отработанное машинное масло на открытой площадке. Огонь быстро перекинулся на автомобильные покрышки и соседнее имущество. Прибывшие пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Дознаватель МЧС по Республике Башкортостан устанавливает причину пожара.

Первый ландшафтный пожар в Чишминском районе в этом сезоне зафиксировали ещё 30 марта 2026 года.

С 30 апреля по 12 июня 2026 года в Башкирии действует особый противопожарный режим. По итогам проверки субъектов Приволжского федерального округа республику признали готовой к пожароопасному сезону.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, только 2 мая в семи районах и двух городах республики произошло восемь ландшафтных пожаров общей площадью 2 гектара, в том числе в Чишминском районе. С начала года в регионе насчитали шесть очагов лесных пожаров на площади более 55 гектаров и 115 загораний сухой растительности на площади свыше 183 гектаров.

Синоптики прогнозируют с мая по сентябрь высокую, а местами чрезвычайную пожарную опасность в большинстве районов Башкирии. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.