В Башкирии потушили гектар загоревшейся травы в Баймакском районе

В Баймакском районе Башкирии за сутки сгорел один гектар сухой растительности. Параллельно паводок создаёт проблемы в трёх муниципалитетах — топит мост, ограничивает движение и затапливает дачные участки.

В Башкирии за минувшие сутки зафиксировали одно возгорание сухой растительности. В Баймакском районе выгорел один гектар — огонь ликвидировали. Об этом сообщил председатель Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

За тот же период в Систему-112 поступило одно обращение, связанное с весенним половодьем. По словам Первова, специалисты контролируют три ситуации в разных муниципальных образованиях. В Чишминском районе ввели ограничение движения на одном из участков дороги. В Бижбулякском районе паводковые воды затопили мост. В СНТ «Молодость» Уфимского района грунтовые воды залили 52 приусадебных участка.

Первые природные пожары в Башкирии в 2026 году начались 30 марта. Первое возгорание ландшафтного характера зафиксировали в Чишминском районе. Затем очаги горения травы выявляли в Сибае, Альшеевском, Зианчуринском, Благоварском, Баймакском и дважды в Учалинском районах. Общая площадь выгоревших угодий с начала сезона достигла 23,43 гектара.

Весной 2025 года власти региона вводили особый противопожарный режим. Жителям запрещали сжигать сухую траву и мусор. Угроза ландшафтных пожаров нависла над 186 населёнными пунктами, 63 садовыми некоммерческими товариществами и 47 детскими оздоровительными лагерями.

В 2026 году для борьбы с половодьем в республике сформировали группировку из более 13 тысяч человек и около 3,8 тысячи единиц техники.. Для сравнения: годом ранее в Башкирии произошло 63 подтопления в 28 муниципалитетах.

Ещё 3 апреля в Баймакском районе тушили пал сухой травы — тогда площадь выгоревшего участка составила 0,6 гектара.