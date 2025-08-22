В Башкирии после взрыва на заводе БСК в больницах остаются 11 пострадавших

Врачам удалось стабилизировать состояние большинства пострадавших

Одиннадцать сотрудников «Башкирской содовой компании» продолжают лечение в больницах после взрыва на заводе «Каустик» 9 августа.

По данным Минздрава, один из них находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом, еще восемь — в состоянии средней тяжести. Врачам удалось стабилизировать состояние большинства пострадавших, 22 человека уже выписаны домой.

Всего в результате аварии пострадали 38 работников цеха по производству поливинилхлорида. В день трагедии был госпитализирован 31 человек, 16 из них попали в реанимацию. Взрыв унес жизнь 30-летнего мастера по ремонту контрольно-измерительных приборов Ярослава О.

Причиной аварии стала разгерметизация трубопровода. Газ, вышедший из системы, сдетонировал при контакте с воздухом, из-за чего территорию цеха заполнили пары хлора. Работники получили химические поражения. По заявлению руководства БСК, автоматические системы защиты успели перекрыть подачу газа и предотвратили более масштабную катастрофу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Обвинения уже предъявлены одному из директоров завода и инспектору Ростехнадзора. Расследование продолжается.