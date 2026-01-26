В Башкирии половина отравлений наркотиками заканчивается смертью

В 2025 году в республике зафиксировано 217 случаев отравления наркотиками, 112 из них завершились смертью. Основная часть инцидентов произошла в Уфе.

Управление Роспотребнадзора по Башкирии опубликовало данные токсикологического мониторинга за 2025 год. Наркотики и галлюциногены стали причиной гибели 112 человек. Несмотря на снижение общего числа отравлений, летальность остается критической — выживает только каждый второй пациент.

Смертность и география

Всего ведомство зафиксировало 217 случаев острых отравлений запрещенными веществами. Из них 112 закончились летальным исходом. Это значит, что уровень смертности превысил 51%. По сравнению с 2024 годом общее число инцидентов снизилось на 10%, однако риск гибели для потребителей не уменьшился.

Большая часть происшествий приходится на столицу региона. В Уфе произошло 148 инцидентов — это абсолютный максимум по республике. В других крупных городах статистика скромнее: в Стерлитамаке врачи зафиксировали 20 случаев, в Белорецке, Нефтекамске и Туймазах — по 5 пострадавших в каждом городе.

Цифры и динамика

В пересчете на плотность населения ситуация немного улучшилась. Показатель распространенности отравлений на 100 тысяч жителей снизился с 6,0 в 2024 году до 5,4 в 2025-м.

Тренд на сокращение числа пострадавших сохраняется третий год. В 2023 году токсикологи регистрировали 368 случаев, в 2024-м — 231. Таким образом, за два года количество отравлений уменьшилось почти в полтора раза.

Ситуация с алкогольными отравлениями развивается иначе. В 2025 году от спиртосодержащей продукции скончались 184 жителя республики — это на 28 смертей больше, чем годом ранее.

Высокую летальность наркотических отравлений (смерть каждого второго) при снижении их общего количества эксперты объясняют изменением состава веществ. В отчетах за 2023–2024 годы фиксировался рост доли синтетических опиоидов. Передозировка ими часто вызывает стремительную остановку дыхания или сердца, из-за чего медики не успевают спасти пострадавших.