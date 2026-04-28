В Башкирии полицейские вывели из леса заблудившуюся женщину

Жительница Бижбулякского района потерялась в лесу 27 апреля. Сотрудники полиции оперативно её разыскали. С начала 2026 года в лесах республики заблудились уже 67 человек.
27 апреля житель Бижбулякского района позвонил в Центр обработки вызовов Системы-112 и сообщил, что в лесу пропала женщина. Полицейские оперативно организовали поиски и обнаружили её живой. Медицинская помощь не потребовалась. Это подтвердила пресс-служба Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Ведомство также опубликовало статистику за 2026 год. С января спасатели получили 38 обращений о пропавших в лесах республики. Всего заблудились 67 человек, из них 17 детей.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, уже к 18 января 2026 года диспетчеры Системы-112 приняли 25 звонков о потерявшихся в лесах Башкирии. Во всех случаях людей нашли, серьёзных происшествий удалось избежать.

Только за первую неделю января экстренные службы получили шесть сообщений о пропаже. Помощь понадобилась 11 жителям, в том числе одному ребёнку. По словам представителей Госкомитета РБ по ЧС, большинство случаев произошло из-за недостаточной подготовки и переоценки собственных сил.

В феврале 2025 года за одни выходные спасатели трёх районов республики приняли три обращения о пропавших. В Учалинском районе мужчина заблудился в горах. В Ишимбайском районе двое жителей отправились на лыжную прогулку в лес и не смогли вернуться самостоятельно.

Госкомитет Башкирии по ЧС напоминает правила безопасного похода в лес. Телефон должен быть полностью заряжен, одежда — яркой, маршрут — знакомым и заранее проверенным. Если потеряли ориентир, специалисты советуют не паниковать, остановиться и позвонить по номеру 112.

