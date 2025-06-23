В Башкирии погиб общественный деятель Айнур Забихуллин

Башкирия потеряла одного из самых активных общественников региона. Айнур Забихуллин, который совмещал роли спортсмена, тренера и социального активиста, трагически ушел из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия.

Мужчина оставил после себя настоящее наследие добрых дел. За годы работы он воплотил в жизнь более полусотни социальных инициатив в рамках проекта «Атайсал», возглавлял движение по духовно-нравственному развитию молодежи в Мечетлинском районе. Забихуллин также служил старостой родной деревни Сабанаково и был имам-хатыбом местной мечети.

Особую известность получил его проект «Дом добра» в селе Большеустьикинское. Там активист организовывал питание для бездомных людей и проводил просветительскую работу среди населения. С 2024 года он активно участвовал в работе Общественного совета Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, помогая подопечным социальных учреждений.

Глава ведомства Ленара Иванова назвала Забихуллина примером преданности идеям добра и благотворительности. По ее словам, память о нем навсегда останется в сердцах тех, кому он помогал на протяжении многих лет.

У погибшего остались пятеро детей. Министр выразила соболезнования родным и близким мужчины, подчеркнув, что его уход стал большой потерей для всех, кто был с ним знаком.