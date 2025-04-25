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В Башкирии подросток забил девятиклассника до смерти за попытку остановить драку

Мальчик впал в кому и скончался в больнице
нашивка полиция
© rutube

Инцидент произошел в Калтасинском районе Башкирии, где 15-летний Айнур (имя изменено) пытался разнять стычку между подростками. Об этом сообщает Mash Batash ссылаясь на слова отца погибшего.

По словам родителя, мальчик отправился переночевать у друга, где встретил компанию старшеклассников. Когда между ребятами началась драка, Айнур вмешался, пытаясь её остановить. В ответ 17-летний подросток жестоко избил школьника.

Пострадавшего с множественными гематомами и отёком мозга доставили в больницу, где он впал в кому и позже скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

— Сделал добро называется, бедный парень жить и жить ещё, — прокомментировал новость в соцсетях Shadow.

— Хорошие сельские ребята, в наше время живут…, — написал Александр Ц.

— Мир сошел с ума, звери более человечные, мои соболезнования родителям мальчика, — пишет Светлана Ц.

— Как сказала одна чиновница: а они не просили вас их рожать!!! Государство не занимается подрастающим поколением. В этом вся причина, — считает Andr.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Калтасинском районе Башкирии 40-летний животновод погиб, попав в бункер-измельчитель корма. ЧП произошло в феврале. Останки нетрезвого рабочего обнаружили коллеги при раздаче кормов.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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