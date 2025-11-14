0
В Башкирии подросток угнал машину тети, уснул за рулем и попал в ДТП

В Башкирии 17-летний парень решил впечатлить подругу, угнав кроссовер у тёти. Поездка в соседнюю деревню закончилась в кювете — кавалер просто уснул за рулём.
В Бурзянском районе Башкирии 17-летний юноша решил побыть рыцарем для своей подруги, но закончилось все аварией. О деталях этой романтической эпопеи с криминальным оттенком рассказал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Всё началось, когда парень пришёл в гости к своей 42-летней родственнице. После душевных посиделок хозяйка дома отправилась спать, а её племянник — искать приключений. Он тихонько прихватил с кухни ключи от её «Черри Тигго» и уехал в неизвестном направлении.

Как выяснилось, юный Ромео всего лишь хотел отвезти свою подругу в соседнюю деревню. Однако романтическая поездка прервалась довольно внезапно: водитель попросту заснул за рулём. Проснулся он уже от удара — машина съехала в кювет. Самого гонщика на месте аварии не оказалось.

Сотрудники ГИБДД быстро вычислили маршрут беглеца с помощью ведомственной системы поиска. Разбитый автомобиль нашли в канаве, а самого угонщика задержали чуть позже. Объяснить свой джентльменский порыв он так и не смог.

Теперь вместо свиданий парня ждут допросы. Оказалось, он уже попадал в поле зрения правоохранителей и состоял на учёте. По факту угона возбудили уголовное дело, а покорёженную иномарку отправили на спецстоянку.

К слову, для Башкирии такие истории — не редкость. Подростки регулярно пытаются произвести впечатление на друзей, угоняя автомобили. Например, весной в Благовещенском районе двое парней 14 и 15 лет заметили незапертый ВАЗ-2104 и решили покататься. Их путешествие тоже закончилось в полицейском участке.

Ещё один похожий случай произошёл в Октябрьском, где 17-летний парень угнал машину у своего двоюродного брата, чтобы съездить за другом в соседний город. А в Белебеевском районе 16-летний студент не только угнал ВАЗ-21074, но и умудрился попасть на нём в ДТП. Иногда изобретательность юных угонщиков поражает: некоторые умудряются взламывать и заводить машины, посмотрев инструкции в интернете.

Часто на такие поступки идут подростки, уже имеющие проблемы с законом. В Стерлитамаке двое 16-летних студентов, ранее судимых, угнали автомобиль у пенсионера. Как и в недавнем случае, тяга к приключениям для многих оборачивается уголовным делом по статье о неправомерном завладении транспортным средством.

