В Башкирии подросток ударил ножом в горло участника драки у суда в Кармаскалах: пострадавший в коме

В селе Кармаскалы 17-летний подросток ударил ножом в шею молодого человека, который пытался остановить уличную драку. Пострадавший потерял сознание и впал в кому. Конфликт произошел во время распития алкоголя у здания районного суда.

Как произошел конфликт

По данным очевидцев, инцидент случился в центре села. Компания молодых людей выпивала на площадке возле суда. Между участниками попойки началась словесная перепалка, которая переросла в агрессию.

17-летний подросток выхватил нож и попытался напасть на оппонента. Третий участник компании вмешался и попытался разнять дерущихся, но юноша ударил заступника ножом в горло.

Пострадавший некоторое время стоял на ногах, но из-за сильной кровопотери потерял сознание.

Состояние раненого и реакция органов

Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачам удалось доставить раненого в больницу живым, но его состояние оценивается как тяжелое — он находится в глубокой коме.

Сотрудники МВД по Башкирии начали проверку. Полиция выясняет мотивы нападения и обстоятельства, при которых у несовершеннолетнего оказался нож.

Другие происшествия в районе и республике

Это второй громкий скандал в Кармаскалах за последние сутки. Ранее село привлекло внимание федерального центра из-за проблем с инфраструктурой.

Дело о халатности. Накануне, 20 декабря, Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отсутствия дорог в новом микрорайоне села. Поводом стало видео, на котором незрячая мать ведет детей в школу и детский сад через грязное поле. В районе нет ни асфальта, ни освещения. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав жителей.

Похожие преступления. Криминальная обстановка в Башкирии обострилась к концу года. 19 декабря в Нуримановском районе произошел аналогичный случай: во время застолья 56-летний мужчина убил своего 71-летнего знакомого, нанеся ему удары ножом в лицо и шею.