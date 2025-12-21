1
12 часов
Происшествия

В Башкирии подросток ударил ножом в горло участника драки у суда в Кармаскалах: пострадавший в коме

В селе Кармаскалы 17-летний подросток ударил ножом в шею молодого человека, который пытался остановить уличную драку. Пострадавший потерял сознание и впал в кому. Конфликт произошел во время распития алкоголя у здания районного суда.
ссора между мужчинами
©БашДТП / T.me
Содержание
  1. Как произошел конфликт
  2. Состояние раненого и реакция органов
  3. Другие происшествия в районе и республике

Как произошел конфликт

По данным очевидцев, инцидент случился в центре села. Компания молодых людей выпивала на площадке возле суда. Между участниками попойки началась словесная перепалка, которая переросла в агрессию.

17-летний подросток выхватил нож и попытался напасть на оппонента. Третий участник компании вмешался и попытался разнять дерущихся, но юноша ударил заступника ножом в горло.

Пострадавший некоторое время стоял на ногах, но из-за сильной кровопотери потерял сознание.

Состояние раненого и реакция органов

Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачам удалось доставить раненого в больницу живым, но его состояние оценивается как тяжелое — он находится в глубокой коме.

Сотрудники МВД по Башкирии начали проверку. Полиция выясняет мотивы нападения и обстоятельства, при которых у несовершеннолетнего оказался нож.

Другие происшествия в районе и республике

Это второй громкий скандал в Кармаскалах за последние сутки. Ранее село привлекло внимание федерального центра из-за проблем с инфраструктурой.

Дело о халатности. Накануне, 20 декабря, Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отсутствия дорог в новом микрорайоне села. Поводом стало видео, на котором незрячая мать ведет детей в школу и детский сад через грязное поле. В районе нет ни асфальта, ни освещения. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав жителей.

Похожие преступления. Криминальная обстановка в Башкирии обострилась к концу года. 19 декабря в Нуримановском районе произошел аналогичный случай: во время застолья 56-летний мужчина убил своего 71-летнего знакомого, нанеся ему удары ножом в лицо и шею.

Похожие записи
0
06.12.2025
Происшествия

Житель Башкирии получил ожоги при тушении пожара на кухне

кухня после пожара
В селе Прибельский Кармаскалинского района мужчина пострадал, пытаясь потушить огонь на кухне. Ему оказали первую помощь.
0
15.11.2025
Происшествия

В Башкирии застолье двух знакомых закончилось поножовщиной из-за старой обиды

молодой человек наносит удар кулаком
Житель Бирского района Башкирии стал фигурантом уголовного дела после того, как во время пьяной ссоры нанес ножевое ранение своему знакомому. Как сообщили в правоохранительных органах, причиной конфликта
0
22.10.2025
Криминал

В Башкирии арестовали уфимца, устроившего стрельбу возле Голубого озера

подозреваемый в зале суда
Отдых на Голубом озере обернулся ранеными и арестом: громкая музыка переросла в стрельбу, а уфимец отправился под стражу по статье «хулиганство».
0
21.10.2025
Происшествия

Стрелял в отдыхающих из травмата: в Башкирии задержали 27-летнего жителя Уфы

мужчина с пистолетом
В Кармаскалинском районе задержали 27-летнего уфимца, который открыл стрельбу из травмата по отдыхающим на Голубом озере.
0
20.10.2025
Происшествия

Находились в состоянии наркотического опьянения: в Башкирии стрелявший в отдыхающих из травмата общественник рассказал свою версию происшествия

мужчина с пистолетом
Отдых на Голубом озере в Башкирии закончился стрельбой. 27-летний общественник Артём А. ранил двоих из травмата. Сам он уверяет, что защищался.
0
20.10.2025
Происшествия

Член антикоррупционного комитета стрелял из травмата по отдыхающим в Башкирии

мужчина показывает свои мускулы
27-летний член антикоррупционного комитета, расстрелял из травмата компанию на Голубом озере. Он требовал тишины, размахивая своим удостоверением.
0
25.07.2025
Жизнь

Тайна деревни близнецов: почему в башкирском селе Кабаково аномально часто рождаются двойни?

близнецы из Кабаково
Деревню Кабаково в Башкирии, где массово рождаются близнецы, показали на всю страну. Сюжет о местном феномене вышел в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1»
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.