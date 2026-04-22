В Башкирии подросток с балкона открыл стрельбу по детям

В башкирском Октябрьском 16-летний юноша произвёл выстрелы из пневматического пистолета по находившимся во дворе детям. Об этом стало известно на заседании республиканского Курултая.

По словам заместителя начальника отдела управления регионального МВД Светланы Валинуровой, молодой человек вышел на балкон квартиры и открыл огонь в сторону несовершеннолетних, игравших во дворе. По факту произошедшего в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Точная дата инцидента в ходе заседания названа не была.

Валинурова также сообщила, что в ведомстве выступили с инициативой закрепить на законодательном уровне возрастные ограничения при покупке пневматического и сигнального оружия.

По данным РИА Новости, случаи применения пневматического оружия подростками фиксируются по всей России. В апреле 2025 года в Санкт-Петербурге 16-летний подросток у остановки возле школы ранил из пневматики двух учеников, а затем в здании школы — ещё троих. В марте 2026 года 13-летний школьник в Свердловской области выстрелил из пневматического пистолета в одноклассницу, учителя и бухгалтера школы. Пистолет был тайно взят подростком у его старшего 19-летнего брата.

К слову, согласно действующему российскому законодательству — ФЗ №150 «Об оружии» — пневматическое оружие с дульной энергией до 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм продаётся без специального разрешения, однако с ограничением по возрасту — только лицам, достигшим 18 лет.