В Башкирии подросток без прав попытался скрыться от экипажа ДПС

В селе Ильино-Поляна сотрудники ДПС задержали 16-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем ВАЗ-2107. Подросток пытался скрыться от правоохранителей.

В селе Ильино-Поляна сотрудники ДПС задержали подростка, который управлял автомобилем без прав. Школьник проигнорировал требование об остановке, попытался уйти от погони на машине, а затем убежать пешком. Автомобиль поместили на спецстоянку, родителям грозит административная ответственность, сообщил руководитель региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

©ГАИ по Башкирии

Экипаж ДПС патрулировал село Ильино-Поляна в Благовещенском районе. На улице Советской инспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2107, который двигался неуверенно. Полицейские потребовали остановиться, но водитель проигнорировал сигнал, резко увеличил скорость и попытался скрыться в глубине улицы.

Сотрудники начали преследование. Погоня длилась недолго: патрульная машина догнала и заблокировала «Жигули». Водитель выскочил из салона и побежал, пытаясь скрыться, но инспекторы догнали его и задержали.

За рулем оказался 16-летний местный житель. Прав у него нет, в автошколе он не учился. Инспекторы вызвали на место родителей подростка.

На школьника составили административные материалы за управление машиной без прав и неповиновение полиции. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Информацию передали в комиссию по делам несовершеннолетних — там рассмотрят вопрос о наказании родителей за ненадлежащее воспитание.

Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Башкортостану Владимир Севастьянов в своем блоге.

Чем это опасно

Поездки подростков за рулем часто заканчиваются авариями. В октябре 2025 года в Стерлитамаке 17-летний водитель на ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ «Патриот». Подросток погиб на месте.

Другой случай произошел в середине января 2026 года: несовершеннолетний водитель также пытался уйти от погони ДПС, но не справился с управлением и застрял в сугробе. Его передали родителям.