В Башкирии подростки угнали «Приору» для свидания с девушками

В Стерлитамаке полицейские поймали двух школьников, которые похитили автомобиль, чтобы покатать подруг.

24-летний собственник «Лады Приоры» припарковал машину во дворе на улице Имая Насыри, оставив ключи и документы в бардачке. Когда владелец вышел на балкон, автомобиля на месте не оказалось — мужчина немедленно заявил в полицию.

Сотрудники ГИБДД быстро обнаружили похищенное транспортное средство на улице Братской. Водителем оказался 15-летний парень. В салоне находились его 16-летний товарищ и две спутницы.

Заметив стражей порядка, молодые люди попытались сбежать, однако их задержали. В ходе допроса выяснилось: подростки знали привычку автовладельца оставлять машину открытой и воспользовались этим.

Обнаружив ключи в бардачке, несовершеннолетние сели за руль и поехали за подругами. Правоохранители рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье 166 УК РФ за неправомерное завладение автотранспортом.