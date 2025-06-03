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В Башкирии подростки угнали «Приору» для свидания с девушками

©ГАИ по Башкирии

В Стерлитамаке полицейские поймали двух школьников, которые похитили автомобиль, чтобы покатать подруг.

24-летний собственник «Лады Приоры» припарковал машину во дворе на улице Имая Насыри, оставив ключи и документы в бардачке. Когда владелец вышел на балкон, автомобиля на месте не оказалось — мужчина немедленно заявил в полицию.

Сотрудники ГИБДД быстро обнаружили похищенное транспортное средство на улице Братской. Водителем оказался 15-летний парень. В салоне находились его 16-летний товарищ и две спутницы.

Заметив стражей порядка, молодые люди попытались сбежать, однако их задержали. В ходе допроса выяснилось: подростки знали привычку автовладельца оставлять машину открытой и воспользовались этим.

Обнаружив ключи в бардачке, несовершеннолетние сели за руль и поехали за подругами. Правоохранители рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье 166 УК РФ за неправомерное завладение автотранспортом.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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