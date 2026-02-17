В Башкирии под тяжестью снега разрушилась часть стены двухэтажки

В селе Краснохолмский Калтасинского района произошло частичное обрушение кирпичного фронтона двухэтажного дома. Элементы конструкции повредили окно квартиры, пострадавших нет.

В селе Краснохолмский Калтасинского района под тяжестью снега обрушился кирпичный фронтон двухэтажного дома. Обломки разбили окно квартиры и повредили внутреннюю отделку, жильцы не пострадали.

По сообщению пресс-службы МЧС Башкирии, конструкция не выдержала веса скопившихся осадков. Кирпичи фронтона упали вниз и повредили жилое помещение. От удара разрушился оконный блок и осыпалась штукатурка на стене внутри квартиры.

На момент обрушения в квартире никого не было, медицинская помощь никому не потребовалась. Коммуникации здания не задеты: газ, вода и отопление поступают в квартиры без перебоев.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Районная администрация собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям. Специалисты оценят ущерб и определят сроки и порядок восстановления стены.

Куда звонить в Уфе и районах при угрозе обрушения

Снегопады создают повышенную нагрузку на старые конструкции. Если вы видите, что на крыше вашего дома скопился снег или образовалась наледь, не стоит дожидаться оттепели. Сразу звоните в диспетчерскую управляющей компании или по единому номеру 112. По заявке коммунальные службы должны очистить кровлю от снега, чтобы предотвратить обрушение или сход снежных масс на прохожих.

Похожие случаи: обрушение в Кушнаренково и разбитые авто в Уфе

В начале февраля в селе Кушнаренково (улица Горная, 43) снежная шапка продавила крышу двухэтажного дома. Последствия оказались значительнее: падающие конструкции повредили газовую трубу низкого давления. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов и перекрывать газ.

В Уфе ситуация также остаётся сложной. Только за последние сутки в Единую дежурно-диспетчерскую службу города обратились 10 автовладельцев. Их машины получили механические повреждения из-за схода снега и льда с крыш зданий. А в январские праздники в Октябрьском районе столицы под весом снега обрушился металлический ангар площадью 5 тысяч квадратных метров.