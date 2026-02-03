В Башкирии пенсионер на ВАЗе погиб после жесткого столкновения с Opel Astra

2 февраля на трассе в Чекмагушевском районе столкнулись ВАЗ и иномарка. 68-летний водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

ДТП произошло утром на участке дороги, соединяющей районный центр с Дюртюлями. По информации ГАИ по Башкирии, 68-летний местный житель управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехал на полосу встречного движения. Этот маневр оказался смертельным: машина столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем Opel Astra. Удар был такой силы, что оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

Прибывшая на место бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавшего пенсионера в ближайшую больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия. Им предстоит выяснить точную причину, по которой водитель оказался на встречной полосе: было ли это плохое самочувствие, ошибка управления или сложные погодные условия.

Повтор сценария: гибель пассажира Kia Rio в декабре 2025 года

Это уже вторая крупная смертельная авария на дорогах района за последние два месяца. В конце декабря 2025 года на 83-м километре трассы Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли произошло практически аналогичное ДТП.

Тогда 47-летний водитель Toyota также выехал на встречную полосу и протаранил Kia Rio. В той аварии погиб пассажир корейской иномарки — он скончался еще до приезда врачей. Оба водителя и еще один пассажир тогда попали в больницу.