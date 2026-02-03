0
2 часа
Происшествия

В Башкирии пенсионер на ВАЗе погиб после жесткого столкновения с Opel Astra

2 февраля на трассе в Чекмагушевском районе столкнулись ВАЗ и иномарка. 68-летний водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

ДТП произошло утром на участке дороги, соединяющей районный центр с Дюртюлями. По информации ГАИ по Башкирии, 68-летний местный житель управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехал на полосу встречного движения. Этот маневр оказался смертельным: машина столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем Opel Astra. Удар был такой силы, что оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Прибывшая на место бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавшего пенсионера в ближайшую больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия. Им предстоит выяснить точную причину, по которой водитель оказался на встречной полосе: было ли это плохое самочувствие, ошибка управления или сложные погодные условия.

Повтор сценария: гибель пассажира Kia Rio в декабре 2025 года

Это уже вторая крупная смертельная авария на дорогах района за последние два месяца. В конце декабря 2025 года на 83-м километре трассы Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли произошло практически аналогичное ДТП.

Тогда 47-летний водитель Toyota также выехал на встречную полосу и протаранил Kia Rio. В той аварии погиб пассажир корейской иномарки — он скончался еще до приезда врачей. Оба водителя и еще один пассажир тогда попали в больницу.

Похожие записи
0
30.12.2025
Происшествия

В Башкирии мать и соседи спасли троих детей из горящего дома

горит дом
Жители села Чекмагуш спасли детей из пожара, пока их мать ходила в магазин. Женщина успела вернуться и вынесла последнего ребенка сама, сейчас вся семья в больнице.
0
22.12.2025
Происшествия

На трассе Буздяк — Дюртюли в Башкирии в аварии с двумя иномарками погиб человек

авто после дтп
Один человек погиб и трое попали в больницу после лобового столкновения на трассе в Чекмагушевском районе. Водитель кроссовера потерял управление на зимней дороге и протаранил встречную легковушку.
-1
17.08.2025
Криминал

В Башкирии ветеран СВО получил пять лет колонии за смертельное избиение бывшей жены

семья с ребенком
Экспертиза установила, что смерть наступила от черепно-мозговой травмы
0
30.07.2025
Новости

В Башкирии почтовое отделение разместили в полуразрушенном здании

помещение Почты России
В селе Чекмагушевского района Башкирии почтовое отделение расположили в заброшенном здании. Местные боятся ходить туда за пенсией из-за жуткой атмосферы и пьяных компаний
0
06.06.2025
Происшествия

В Башкирии наказали сотрудников соцприюта после избиения ребенка

издевательство над детьми
Минтруд Башкирии сообщил о привлечении к ответственности руководства социального приюта в Чекмагушевском районе. Дисциплинарные взыскания получили заведующая и воспитатель после резонансного инцидента с участием воспитанников.
0
03.06.2025
Происшествия

Избили за вейп: в башкирском приюте дети устроили разборки

издевательство над детьми
В социальном приюте Чекмагушевского района разгорелся скандал после появления жуткого видео избиения детей. Старшие воспитанники жестоко расправились с младшими из-за вейпа.
0
16.05.2025
Криминал

В Башкирии осудили директора ДК, оформлявшего кредиты на своих подчиненных

купюры номиналом 5000 рублей
Бывший директор ДК в Чекмагушевском районе Башкирии заставлял подчинённых брать кредиты, чтобы самому жить красиво. Но в итоге сам оказался в долговой яме —
0
10.05.2025
Дороги и транспорт

Дорога в Башкирии провалилась на 4 метра

яма на дороге
На дороге Чекмагуш-Бакалы внезапно прямо посреди асфальта образовалась яма глубиной в несколько метров. Местные инспекторы ГАИ первыми заметили опасность и оперативно огородили участок.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.