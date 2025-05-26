В Башкирии пенсионер едва не сгорел в собственном доме

В деревне Березовка Бирского района произошел серьезный пожар в брусовом доме, где пострадал 66-летний мужчина. Пламя охватило 48 квадратных метров жилплощади.

По данным МЧС Башкирии, огонь начался на чердаке и стремительно распространился по всему дому. Несмотря на то, что спасатели прибыли оперативно и быстро ликвидировали возгорание, хозяин получил тяжелейшие травмы.

Пенсионера экстренно доставили в ожоговое отделение 18-й больницы Уфы. У мужчины диагностированы ожоги почти всех степеней — от первой до третьей. Пострадали голова, туловище, руки и обе ноги.

Состояние усугубляется отравлением продуктами горения. Врачи сейчас буквально борются за жизнь пациента.

Дознаватель МЧС уже начал расследование. Что именно стало причиной пожара — пока неизвестно. Версий может быть много: от неисправной электропроводки до нарушения правил пожарной безопасности при отоплении.