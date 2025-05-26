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В Башкирии пенсионер едва не сгорел в собственном доме

©МЧС по Башкирии

В деревне Березовка Бирского района произошел серьезный пожар в брусовом доме, где пострадал 66-летний мужчина. Пламя охватило 48 квадратных метров жилплощади.

По данным МЧС Башкирии, огонь начался на чердаке и стремительно распространился по всему дому. Несмотря на то, что спасатели прибыли оперативно и быстро ликвидировали возгорание, хозяин получил тяжелейшие травмы.

загорелся дом
©МЧС по Башкирии

Пенсионера экстренно доставили в ожоговое отделение 18-й больницы Уфы. У мужчины диагностированы ожоги почти всех степеней — от первой до третьей. Пострадали голова, туловище, руки и обе ноги.

Состояние усугубляется отравлением продуктами горения. Врачи сейчас буквально борются за жизнь пациента.

загорелся дом
©МЧС по Башкирии

Дознаватель МЧС уже начал расследование. Что именно стало причиной пожара — пока неизвестно. Версий может быть много: от неисправной электропроводки до нарушения правил пожарной безопасности при отоплении.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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