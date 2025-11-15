В Башкирии отменили введенный ранее режим опасности из-за беспилотников, работа аэропорта Уфы возобновлена

В Республике Башкортостан утром 15 ноября был снят режим опасности, введенный из-за угрозы БПЛА. Тревога продолжалась более пяти часов.

Сигнал об опасности поступил в 4:46 по местному времени, о чем население оповестил руководитель республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов. Власти рекомендовали гражданам покинуть улицы и держаться подальше от оконных проемов для обеспечения безопасности.

На фоне тревоги уфимский аэропорт временно прекратил принимать и отправлять воздушные суда. Аналогичные меры были приняты в авиагаванях Казани, Нижнекамска, Тамбова и Ижевска. В результате в Уфе были задержаны вылеты четырех рейсов и прибытие девяти.

В 8:53 ограничения в аэропортах Уфы, Казани и Нижнекамска были сняты. Полностью режим беспилотной опасности по республике отменили в 10:09, сообщили в экстренных службах.