В Башкирии отключили мобильный интернет: жители сообщают о проблемах в работе мессенджеров

В Башкирии из-за угрозы атаки беспилотников мобильный интернет отключили по всему региону.

27 октября в Башкирии был отключен мобильный интернет после того, как МЧС объявило беспилотную опасность на территории республики. Жители региона жалуются, что не работают мессенджеры и не загружаются страницы в браузерах.

Ограничения мобильного интернета вводятся в целях безопасности для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов. Как объясняет секретарь регионального Совета безопасности Валерий Олейник, враги используют мобильный интернет для управления дронами. Сотовые вышки легко отслеживаются по сигналу, что позволяет беспилотникам точно наводиться на цели.

Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин пояснил, что в случае появления опасности мобильный интернет блокируется полностью на территории всей республики. Защищаются в первую очередь стратегические объекты — нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимические комбинаты.

Башкирия неоднократно подвергалась атакам беспилотников в октябре 2025 года. 18 октября над республикой было сбито пять дронов, из-за чего международный аэропорт Уфы закрывался почти на четыре часа. 11 октября силы ПВО уничтожили семь беспилотников — два ночью и пять днем.

В сентябре промышленные объекты региона также подвергались атакам. 13 сентября два сбитых БПЛА упали на территории завода «Башнефти» в Уфе, что привело к пожару. 18 и 24 сентября удары пришлись по нефтехимическому комбинату «Газпром нефтехим Салават». Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Отключения мобильного интернета стали регулярными в Башкирии с сентября 2025 года. В Уфе уже появился бесплатный Wi-Fi в центре города, а властям пришлось объяснять жителям, как оплачивать парковку без мобильного интернета. Проводной интернет продолжает работать в квартирах, учреждениях и торговых центрах.

Подобные ограничения вводятся не только в Башкирии. 26 октября особый режим объявлялся в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Тульской, Ростовской и Костромской областях. Всего в 16 регионах России фиксируются перебои с мобильным интернетом из-за угрозы атак беспилотников. За нарушение запрета на публикацию информации об атаках БПЛА в Башкирии предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 30 тысяч для должностных и от 100 до 500 тысяч для юридических лиц.