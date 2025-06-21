Инспекторы ДПС в деревне Орловка Архангельского района остановили ВАЗ-2107, за рулем которого находился местный житель 40 лет. То что происходило дальше повергло в шок стражей порядка.

Водитель оказался без удостоверения и в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,415 мг/л — цифра, при которой человек едва держится на ногах, не говоря уже об управлении автомобилем.

Но главный ужас раскрылся при осмотре салона. Вместе с нетрезвым отцом ехали трое малолетних детей: грудной ребенок всего двух месяцев, трехлетний и четырехлетний малыши. Ни один из них не был пристегнут ремнями безопасности или помещен в детское кресло.

Мужчина превратил поездку в русскую рулетку с детскими жизнями. При любом, даже незначительном столкновении последствия для малышей стали бы катастрофическими. Особенно для новорожденного, чей организм крайне уязвим к любым травмам.

Нарушителю выписали несколько штрафов: 30 тысяч рублей за пьяную езду плюс лишение прав на полтора-два года, от 5 до 15 тысяч за отсутствие удостоверения, 3 тысячи за неправильную перевозку детей и 800 рублей за езду без ОСАГО. Автомобиль отправился на штрафстоянку.