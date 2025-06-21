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Инспекторы ДПС в деревне Орловка Архангельского района остановили ВАЗ-2107, за рулем которого находился местный житель 40 лет. То что происходило дальше повергло в шок стражей порядка.
Водитель оказался без удостоверения и в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,415 мг/л — цифра, при которой человек едва держится на ногах, не говоря уже об управлении автомобилем.
Но главный ужас раскрылся при осмотре салона. Вместе с нетрезвым отцом ехали трое малолетних детей: грудной ребенок всего двух месяцев, трехлетний и четырехлетний малыши. Ни один из них не был пристегнут ремнями безопасности или помещен в детское кресло.
Мужчина превратил поездку в русскую рулетку с детскими жизнями. При любом, даже незначительном столкновении последствия для малышей стали бы катастрофическими. Особенно для новорожденного, чей организм крайне уязвим к любым травмам.
Нарушителю выписали несколько штрафов: 30 тысяч рублей за пьяную езду плюс лишение прав на полтора-два года, от 5 до 15 тысяч за отсутствие удостоверения, 3 тысячи за неправильную перевозку детей и 800 рублей за езду без ОСАГО. Автомобиль отправился на штрафстоянку.
Почему автокресла так важны?
Автокресла спасают детские жизни - это не просто слова, а подтвержденные цифры. По данным Всемирной организации здравоохранения, использование автокресел снижает риск смерти детей на 54-80% при столкновениях. Российская статистика показывает еще более впечатляющие результаты - транспортировка ребенка в автокресле уменьшает вероятность смертельных травм на 75%. Главное назначение автокресла - защитить малыша не только при ДТП, но и при резких маневрах и торможении, когда детский организм не может справиться с перегрузками.
Где самое опасное место для ребенка в машине?
Переднее сиденье считается наихудшим вариантом для размещения детей. Передняя часть автомобиля больше всего подвержена повреждениям при ДТП, поэтому детей нужно размещать на заднем сиденье. Самое безопасное место - среднее сиденье сзади, где ребенок находится далеко от дверей при боковых ударах и не ударится головой о спинку переднего кресла при лобовом столкновении. Если среднее место недоступно, лучше выбрать левое место за водителем - статистика показывает, что удары в левый борт происходят реже.
Часто ли происходят подобные случаи в Башкирии?
В 2025 году число ДТП с участием детей-водителей значительно выросло - несовершеннолетние стали виновниками семи аварий. Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 495 детей и подростков, совершивших 927 административных правонарушений.
Какие еще нарушения ПДД допускают родители в Башкирии?
Родители в Башкирии массово нарушают правила безопасности детей. Количество случаев, когда родители доверяют транспортные средства несовершеннолетним, выросло в четыре раза. За передачу автомобиля ребенку родители платят штраф 30 тысяч рублей, а за управление без прав - от 5 до 15 тысяч.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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