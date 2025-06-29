В Башкирии осквернили гламурный монумент вождю

В башкирском селе Амирово неизвестные облили краской бюст Сталину. Последствия ночной атаки ликвидировали оперативно — памятник уже отмыли до первоначального розового оттенка. Глава Буздякского района Ильнур Игдиев назвал случившееся вопиющим инцидентом, а полиция уже ведёт розыск причастных.

Ответственность за окрашенный бюст взяла на себя радикальная организация, выложившая видео в телеграм-канале. Эта же группа ранее заявляла о себе в связи с поджогом автомобиля уфимского судьи.

Сам монумент — история отдельная. Он появился в селе Амирово 8 мая при поддержке КПРФ и сразу вызвал споры. Во-первых, он установлен на частном участке, а во-вторых, выполнен в неожиданном розовом цвете. В соцсетях тут же пошутили, что Иосиф Виссарионович такой гламур бы не одобрил.

Поставить памятник на своей земле инициатора вынудили односельчане. Идея разместить бюст на территории мемориала павшим в ВОВ не прошла общественное обсуждение. Противники напомнили об оборотной стороне правления вождя — репрессиях, голоде и депортациях.

В КПРФ произошедшее расценили как спланированную политическую провокацию и удар по патриотизму.