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В Башкирии осквернили гламурный монумент вождю

©Ильнур Игдиев / Vk.com

В башкирском селе Амирово неизвестные облили краской бюст Сталину. Последствия ночной атаки ликвидировали оперативно — памятник уже отмыли до первоначального розового оттенка. Глава Буздякского района Ильнур Игдиев назвал случившееся вопиющим инцидентом, а полиция уже ведёт розыск причастных.

вандалы облили краской бюст сталину
©«ФедералПресс» / Vk.com

Ответственность за окрашенный бюст взяла на себя радикальная организация, выложившая видео в телеграм-канале. Эта же группа ранее заявляла о себе в связи с поджогом автомобиля уфимского судьи.

Сам монумент — история отдельная. Он появился в селе Амирово 8 мая при поддержке КПРФ и сразу вызвал споры. Во-первых, он установлен на частном участке, а во-вторых, выполнен в неожиданном розовом цвете. В соцсетях тут же пошутили, что Иосиф Виссарионович такой гламур бы не одобрил.

Поставить памятник на своей земле инициатора вынудили односельчане. Идея разместить бюст на территории мемориала павшим в ВОВ не прошла общественное обсуждение. Противники напомнили об оборотной стороне правления вождя — репрессиях, голоде и депортациях.

В КПРФ произошедшее расценили как спланированную политическую провокацию и удар по патриотизму.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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