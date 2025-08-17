В Башкирии оштрафовали водителя, который катал друга в кресле на крыше машины

Видео с поездкой появилось в социальных сетях

Жителя Бирска привлекли к ответственности за опасную перевозку пассажира. Он установил на крышу своей «ВАЗ-2111» мягкое кресло и катал в нем человека по городскому парку, сообщили в региональном ГАИ.

Видео с поездкой появилось в социальных сетях. Сотрудники ГИБДД увидели ролик во время мониторинга интернета, быстро установили личность водителя и выписали ему штрафы. Его наказали сразу по двум статьям: за перевозку людей вне салона автомобиля и за движение по пешеходной зоне.

Такие рискованные развлечения в Башкирии не редкость. В августе в Баймакском районе оштрафовали водителя, который вез на крыше двух танцующих пассажиров. В Уфе ранее задерживали автомобилистов за перевозку людей на крыше, на капоте и даже на привязанном сверху надувном матрасе. Во всех случаях нарушителей наказывали штрафами.