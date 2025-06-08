В Башкирии опасный провод убил рыбака

МЧС Башкортостана сообщило о двух трагедиях на воде, произошедших за сутки в республике.

В Илишевском районе компания рыбаков отправилась на пруд возле села Кызыл-Байрак. Роковая рыбалка закончилась смертью одного из мужчин. Он коснулся неизвестного провода и упал в водоём.

Напарник попытался спасти товарища. Вытащил пострадавшего на берег, но было уже поздно — мужчина захлебнулся.

Второй инцидент зафиксировали под Благовещенском. Местные жители обнаружили в воде у деревни Устюговский бездыханное тело.

Спасательные службы установили личность погибшего. Им оказался 71-летний житель республики.