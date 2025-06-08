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В Башкирии опасный провод убил рыбака

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МЧС Башкортостана сообщило о двух трагедиях на воде, произошедших за сутки в республике.

В Илишевском районе компания рыбаков отправилась на пруд возле села Кызыл-Байрак. Роковая рыбалка закончилась смертью одного из мужчин. Он коснулся неизвестного провода и упал в водоём.

Напарник попытался спасти товарища. Вытащил пострадавшего на берег, но было уже поздно — мужчина захлебнулся.

Второй инцидент зафиксировали под Благовещенском. Местные жители обнаружили в воде у деревни Устюговский бездыханное тело.

Спасательные службы установили личность погибшего. Им оказался 71-летний житель республики.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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