0
5 часов
Происшествия

В Башкирии огонь за минуты сжёг дом и семь автомобилей

Крупный пожар произошёл на улице Пушкина в Салавате. Огонь полностью уничтожил жилой кирпичный дом и семь припаркованных под навесом автомобилей.
горит дом
©МЧС по Башкирии

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы. Первые пожарные МЧС России прибыли на место уже через четыре минуты после вызова и сразу приступили к тушению. Горел кирпичный дом размером 20 на 15 метров и автомобили под навесом, сообщили в МЧС по Башкирии.

тушение пожара
©МЧС по Башкирии

Пламя быстро распространилось по всей площади строения из-за большой пожарной нагрузки. В тушении были задействованы 30 человек личного состава и шесть единиц техники, включая ведомственную пожарную охрану. Несмотря на оперативную работу огнеборцев, спасти дом и автомобили не удалось.

горит дом
©МЧС по Башкирии

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.

тушение пожара
©МЧС по Башкирии

В Башкирии в октябре 2025 года зафиксирована серия пожаров. Ранее, 13 октября, в Салавате произошёл другой пожар в двухэтажном доме на улице Пархоменко, где 68-летний мужчина отравился продуктами горения. 5 октября в Уфимском районе ночью сгорел дом многодетной семьи. 15 октября в многоквартирном доме в Белебее в пожаре погиб 70-летний мужчина.

Похожие записи
1
06.10.2025
Криминал

В Башкирии бухгалтер МВД украла 22 миллиона рублей с зарплатных счетов

погоны прокуратуры
Бывший главный бухгалтер ОВД в Салавате несколько лет переводила зарплаты полицейских на свои карты. Схему на 22,7 млн рублей вскрыли, теперь её ждёт суд.
-1
24.09.2025
Происшествия

Беспилотники атаковали башкирский Салават — мэр сообщил о последствиях

передвижная лаборатория для проверки состояния воздуха
В Салавате беспилотники снова ударили по заводу «Газпром нефтехим». На предприятии вспыхнул пожар, но мэр говорит — обошлось без пострадавших.
0
24.09.2025
Происшествия

В Башкирии беспилотники вновь атаковали завод в Салавате

салават на карте
На предприятие «Газпром нефтехим Салават» снова совершён налёт БПЛА. Это уже вторая атака за последние недели. На месте полыхает пожар, работают экстренные службы.
0
21.09.2025
Новости

Хабиров против чертей, заводы под атакой и похороны авторитета: итоги прошедшей недели в Башкирии

Радий Хабиров
Неделя в Башкирии выдалась горячей. Глава республики отбивает госкомпанию от рейдеров, бизнес готовится к сокращениям, а над Салаватом сбили очередной БПЛА.
1
19.09.2025
Общество

Уфу оставили без мобильного интернета после атаки дронов: как выживал город

человек пользуется смартфоном
Мобильный интернет в Уфе отключили из-за атаки БПЛА. Горожане не могли заправить авто, другие спокойно мыли окна и радовались.
0
18.09.2025
Происшествия

Стало известно об экологической обстановке после атаки БПЛА на башкирский Салават

передвижная лаборатория для проверки состояния воздуха
Утром 18 сентября два дрона атаковали завод «Газпром» в Салавате. Глава Башкирии сообщил, что обошлось без жертв, а пожар быстро потушили. Специалисты уже проверили воздух — превышений ПДК нет.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.