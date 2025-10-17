В Башкирии огонь за минуты сжёг дом и семь автомобилей

Крупный пожар произошёл на улице Пушкина в Салавате. Огонь полностью уничтожил жилой кирпичный дом и семь припаркованных под навесом автомобилей.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы. Первые пожарные МЧС России прибыли на место уже через четыре минуты после вызова и сразу приступили к тушению. Горел кирпичный дом размером 20 на 15 метров и автомобили под навесом, сообщили в МЧС по Башкирии.

Пламя быстро распространилось по всей площади строения из-за большой пожарной нагрузки. В тушении были задействованы 30 человек личного состава и шесть единиц техники, включая ведомственную пожарную охрану. Несмотря на оперативную работу огнеборцев, спасти дом и автомобили не удалось.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование проводит дознаватель МЧС России.

В Башкирии в октябре 2025 года зафиксирована серия пожаров. Ранее, 13 октября, в Салавате произошёл другой пожар в двухэтажном доме на улице Пархоменко, где 68-летний мужчина отравился продуктами горения. 5 октября в Уфимском районе ночью сгорел дом многодетной семьи. 15 октября в многоквартирном доме в Белебее в пожаре погиб 70-летний мужчина.