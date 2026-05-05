В Башкирии объявили режим беспилотной опасности 5 мая

5 мая в Башкирии дважды за одни сутки вводились режимы тревоги: сначала ночью — ракетная опасность, затем утром — беспилотная. Аэропорт Уфы был остановлен, мобильный интернет отключён.

Утром 5 мая в Башкирии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил председатель ГК РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Ограничения вступили в силу в 8:40.

Уфимский аэропорт приостановил приём и отправку воздушных судов. Полёты возобновятся после официальной отмены режима.

Это уже не первая тревога за сутки. В ночь на 5 мая, в 2:55, власти республики ввели режим ракетной опасности. Ограничения сняли в 4:41 — примерно через два часа. До этого жителям региона объяснили порядок действий при объявлении подобных режимов.

Одновременно с введением режима в республике, в целях безопасности, отключили мобильный интернет.

Напомним, 15 апреля 2026 года Башкортостан уже пережил террористическую атаку дронов. Беспилотники атаковали предприятие в Стерлитамаке. Несколько дронов сбили над промышленной зоной, обломки спровоцировали пожар и разрушения. Тогда также действовал режим беспилотной опасности и закрывался аэропорт Уфы.

30 апреля в Башкирии уже объявляли беспилотную опасность. 2 мая режим угрозы атаки дронов вводили повторно.

В тот же день, 5 мая 2026 года, режим ракетной опасности объявили сразу в восьми регионах страны. В их числе — Челябинская, Свердловская, Курганская и Оренбургская области, а также Татарстан и Башкортостан.