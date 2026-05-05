0
41 минута
Происшествия

В Башкирии объявили режим беспилотной опасности 5 мая

5 мая в Башкирии дважды за одни сутки вводились режимы тревоги: сначала ночью — ракетная опасность, затем утром — беспилотная. Аэропорт Уфы был остановлен, мобильный интернет отключён.
солдат с пулеметом
©Минобороны РФ

Утром 5 мая в Башкирии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил председатель ГК РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Ограничения вступили в силу в 8:40.

Уфимский аэропорт приостановил приём и отправку воздушных судов. Полёты возобновятся после официальной отмены режима.

Это уже не первая тревога за сутки. В ночь на 5 мая, в 2:55, власти республики ввели режим ракетной опасности. Ограничения сняли в 4:41 — примерно через два часа. До этого жителям региона объяснили порядок действий при объявлении подобных режимов.

Одновременно с введением режима в республике, в целях безопасности, отключили мобильный интернет.

Напомним, 15 апреля 2026 года Башкортостан уже пережил террористическую атаку дронов. Беспилотники атаковали предприятие в Стерлитамаке. Несколько дронов сбили над промышленной зоной, обломки спровоцировали пожар и разрушения. Тогда также действовал режим беспилотной опасности и закрывался аэропорт Уфы.

30 апреля в Башкирии уже объявляли беспилотную опасность. 2 мая режим угрозы атаки дронов вводили повторно.

В тот же день, 5 мая 2026 года, режим ракетной опасности объявили сразу в восьми регионах страны. В их числе — Челябинская, Свердловская, Курганская и Оренбургская области, а также Татарстан и Башкортостан.

Похожие записи
0
04.05.2026
Происшествия

4 мая в Башкирии ввели режим беспилотной опасности

солдат с пулеметом
Председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов объявил режим беспилотной опасности на всей территории Башкортостана и призвал жителей к бдительности.
0
29.04.2026
Происшествия

В Башкирии объявили режим беспилотной опасности 29 апреля

солдат с пулеметом
Утром 29 апреля в 6:41 в Башкирии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов в социальных сетях. Жителей призывают сохранять бдительность.
0
27.04.2026
Новости

В Башкирии на время праздников ограничили запуск беспилотников

БПЛА
В Башкирии с 28 апреля по 11 мая введён запрет на использование беспилотных воздушных судов в связи с проведением торжественных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы.
1
15.04.2026
Происшествия

В Стерлитамаке при атаке беспилотников погиб водитель пожарной охраны

красный крест на автомобиле скорой помощи
15 апреля в Стерлитамаке в результате удара беспилотников по промышленной зоне города погиб человек. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
0
15.04.2026
Новости

Беспилотники атаковали промзону в Башкирии: обломки упали на предприятие в Стерлитамаке

солдат с пулеметом
Днём 15 апреля Стерлитамак подвергся атаке беспилотников. Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной города, обломки упали на территорию одного из предприятий. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
0
11.04.2026
Новости

В Башкирии расширят сеть центров по развитию беспилотных систем

беспилотник
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о расширении госпрограммы развития промышленности — в неё включили задачу по созданию сети научно-производственных центров в сфере беспилотных авиационных систем.
0
08.04.2026
Новости

«Вы становитесь в конец очереди»: в Башкирии объяснили, что делать, если 112 недоступен во время атаки дронов

девушка разговаривает по телефону
Госкомитет Башкирии по ЧС объяснил, почему в день атаки беспилотников на Уфу жительница республики не смогла дозвониться до единой службы спасения. Причина — перегрузка Системы-112 из-за резкого роста числа обращений.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.