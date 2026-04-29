В Башкирии объявили режим беспилотной опасности 29 апреля

Утром 29 апреля в 6:41 в Башкирии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов в социальных сетях. Жителей призывают сохранять бдительность.

Это уже не первый подобный случай в регионе. 18 апреля аналогичный режим действовал с 15:00 до 17:10 — тогда о нём также сообщил Первов.

15 апреля тревога длилась пять часов и завершилась в 15:15. По словам главы республики Радия Хабирова, несколько беспилотников были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий, возникло возгорание. В результате атаки погиб водитель ведомственной пожарной охраны.

2 апреля режим беспилотной опасности ввели вместе с закрытием уфимского аэропорта. Ограничения вступили в силу в 5:30 по местному времени. Схожий режим объявляли и 30 марта.

10 апреля власти последовательно вводили два режима. Сначала в 6:05 объявили ракетную опасность, которую сняли в 7:20. Уже через четыре минуты, в 7:24, объявили режим беспилотной опасности.