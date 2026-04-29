В Башкирии объявили режим беспилотной опасности 29 апреля

Утром 29 апреля в 6:41 в Башкирии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов в социальных сетях. Жителей призывают сохранять бдительность.
Это уже не первый подобный случай в регионе. 18 апреля аналогичный режим действовал с 15:00 до 17:10 — тогда о нём также сообщил Первов.

15 апреля тревога длилась пять часов и завершилась в 15:15. По словам главы республики Радия Хабирова, несколько беспилотников были сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий, возникло возгорание. В результате атаки погиб водитель ведомственной пожарной охраны.

2 апреля режим беспилотной опасности ввели вместе с закрытием уфимского аэропорта. Ограничения вступили в силу в 5:30 по местному времени. Схожий режим объявляли и 30 марта.

10 апреля власти последовательно вводили два режима. Сначала в 6:05 объявили ракетную опасность, которую сняли в 7:20. Уже через четыре минуты, в 7:24, объявили режим беспилотной опасности.

Родуолд подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым»: сколько он заработает

Канадский нападающий Джек Родуолд подписал новое однолетнее соглашение с уфимским клубом. По данным «Спорт-Экспресса», его годовой оклад составит 45 миллионов рублей.
Кулик подписал двухлетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым»

Пресс-служба «Салавата Юлаева» объявила о заключении нового двухлетнего соглашения с защитником Евгением Куликом, который провёл за уфимцев дебютный сезон в КХЛ.
Ефремов продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»: сколько заработает хоккеист

Уфимский клуб официально закрепил за собой 30-летнего форварда до конца сезона-2028/29. Стала известна сумма годового заработка хоккеиста.
Адвокат мэра Уфы заявил о невиновности Мавлиева и назвал дело местью застройщиков

Адвокат задержанного главы Уфы Булат Зиакаев выступил с официальным заявлением о невиновности Ратмира Мавлиева и назвал уголовное преследование местью недобросовестных застройщиков.
Мэра Уфы задержали по подозрению во взятке и превышении полномочий

Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По делу проходят ещё трое фигурантов.
Парковки в Уфе на майские праздники станут бесплатными

В майские праздники жители Уфы смогут оставлять автомобили на городских платных парковках без оплаты — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Одновременно в городе ограничат движение по улице Набережной.
В Башкирии полицейские вывели из леса заблудившуюся женщину

Жительница Бижбулякского района потерялась в лесу 27 апреля. Сотрудники полиции оперативно её разыскали. С начала 2026 года в лесах республики заблудились уже 67 человек.
Стал известен график работы больниц и поликлиник на майские праздники в Башкирии

Минздрав Башкирии опубликовал расписание работы поликлиник, женских консультаций и пунктов скрининга на майские праздники 2026 года.
