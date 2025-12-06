В Башкирии ночью сгорела мечеть

В селе Тупеево Илишевского района ночью сгорела деревянная мечеть, пострадавших нет, причина устанавливается

В селе Тупеево Илишевского района Башкортостана ночью сгорела мечеть на улице Центральной. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы глубокой ночью. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали по адресу и обнаружили горящее одноэтажное бревенчатое здание площадью около 60 квадратных метров.

Огонь охватил всё строение. Внутри никого не было.

К тушению привлекли 10 человек личного состава МЧС России и 5 единиц техники. Пожарные действовали в усиленном режиме, чтобы не допустить перехода огня на соседние постройки. Горение локализовали, а затем полностью ликвидировали.

После завершения тушения на месте возгорания приступил к работе дознаватель МЧС России. Специалисту предстоит установить все обстоятельства происшествия и собрать материалы для проверки.

Рассматриваемая версия — короткое замыкание электропроводки. Окончательный вывод будет сделан после проведения экспертиз.

Специалисты МЧС традиционно обращают внимание на необходимость своевременной проверки электропроводки, особенно в деревянных зданиях, а также на установку средств раннего обнаружения пожара. Для сельских мечетей, где нередко используется старый фонд и простые системы отопления и освещения, это особенно актуально.