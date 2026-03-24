В Башкирии нетрезвая женщина за рулем устроила ДТП в Ишимбае — пострадал 12-летний ребёнок

В Башкирии женщина-водитель с пятикратным превышением допустимой нормы алкоголя в крови столкнулась с Lada Granta. Госпитализирован ребёнок-пассажир.

В Ишимбае нетрезвая водительница Volkswagen Passat столкнулась с Lada Granta — 12-летний пассажир второго автомобиля оказался в больнице. Авария произошла 23 марта.

Как сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, медицинское освидетельствование 44-летней женщины показало пятикратное превышение допустимого уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По словам руководителя дорожной полиции региона, в 60% дорожных аварий с участием несовершеннолетних до 16 лет травмы получают именно пассажиры. Севастьянов подчеркнул, что безопасность юных участников движения полностью зависит от тех, кто находится за рулём. Он призвал автомобилистов республики проявлять повышенную осторожность, когда в салоне находится ребёнок.

Ишимбайский район входит в «красную зону» по росту смертности в ДТП по вине нетрезвых водителей. При этом за первое полугодие 2025 года общее число аварий с нетрезвыми водителями в Башкирии снизилось на 26,1% — это лучший показатель среди всех регионов страны.

За 2025 год инспекторы ГИБДД Башкирии отстранили от управления 16,4 тысячи человек с признаками опьянения. На 10,7 тысячи водителей составлены протоколы за нетрезвое вождение, а 1492 человека задержаны повторно, и им грозит уголовная ответственность..

За период с 2020 по 2024 год и 10 месяцев 2025 года Госавтоинспекция зарегистрировала в Башкирии 1 131 ДТП с участием детей-пассажиров. В них погибли 55 детей, 1 303 получили травмы.