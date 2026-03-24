В Башкирии нетрезвая женщина за рулем устроила ДТП в Ишимбае — пострадал 12-летний ребёнок

В Башкирии женщина-водитель с пятикратным превышением допустимой нормы алкоголя в крови столкнулась с Lada Granta. Госпитализирован ребёнок-пассажир.
авто п осле дтп
В Ишимбае нетрезвая водительница Volkswagen Passat столкнулась с Lada Granta — 12-летний пассажир второго автомобиля оказался в больнице. Авария произошла 23 марта.

Как сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, медицинское освидетельствование 44-летней женщины показало пятикратное превышение допустимого уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По словам руководителя дорожной полиции региона, в 60% дорожных аварий с участием несовершеннолетних до 16 лет травмы получают именно пассажиры. Севастьянов подчеркнул, что безопасность юных участников движения полностью зависит от тех, кто находится за рулём. Он призвал автомобилистов республики проявлять повышенную осторожность, когда в салоне находится ребёнок.

Ишимбайский район входит в «красную зону» по росту смертности в ДТП по вине нетрезвых водителей. При этом за первое полугодие 2025 года общее число аварий с нетрезвыми водителями в Башкирии снизилось на 26,1% — это лучший показатель среди всех регионов страны.

За 2025 год инспекторы ГИБДД Башкирии отстранили от управления 16,4 тысячи человек с признаками опьянения. На 10,7 тысячи водителей составлены протоколы за нетрезвое вождение, а 1492 человека задержаны повторно, и им грозит уголовная ответственность..

За период с 2020 по 2024 год и 10 месяцев 2025 года Госавтоинспекция зарегистрировала в Башкирии 1 131 ДТП с участием детей-пассажиров. В них погибли 55 детей, 1 303 получили травмы.

19.02.2026
Криминал

Житель Башкирии получил срок за призывы вступить в ВСУ и хранение наркотиков

надпись фсб на куртке
20-летний житель Ишимбая вел канал с призывами воевать против России. При обыске у него нашли технику и наркотики. Суд назначил реальное лишение свободы.
09.02.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии приговорил «ишимбайского стрелка» к 20 годам заключения

посудимого ведут в зал суда
Верховный суд Башкирии приговорил Марзпетуни Галустяна к 20 годам колонии строгого режима за убийство 23-летнего посетителя ишимбайского заведения.
28.01.2026
Криминал

Гособвинение запросило 24 года колонии для стрелка из Ишимбая

подсудимый в зале суда
Прокуратура запросила 24 года строгого режима для Марзпетуни Галустяна. Весной 2024 года в ходе конфликта в ишимбайском заведении он смертельно ранил случайного посетителя.
20.12.2025
Новости

Резиденция Кыш Бабая в Башкирии открылась у шихана Торатау: график работы и цены на вход

башкирский кыш бабай
20 декабря в 13:00 у подножия шихана Торатау в Ишимбайском районе заработала резиденция Кыш Бабая. Башкирский Дед Мороз и его внучка Кархылыу принимают гостей в юрте ежедневно до конца зимних каникул.
28.11.2025
Криминал

Директор водоканала в Башкирии арестован по делу о хищении 3,5 млн

Вадим Гайсин
Руководитель «Межрайкоммунводоканала» Вадим Гайсин арестован по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что ремонт на 3,5 млн рублей был фиктивным.
27.11.2025
Криминал

В башкирском Ишимбае задержан директор «Межрайкоммунводоканала» по делу о хищении 3,5 млн

задержание подозреваемого
Руководителя муниципального предприятия «Межрайкоммунводоканал» задержали по подозрению в хищении 3,5 млн рублей. Деньги были перечислены подрядчику за работы, которые выполнили работники самого водоканала.
24.10.2025
Криминал

Призывал к войне против России: в Башкирии задержали создателя экстремистского канала

задержание преступника
Юношу из Ишимбая задержали за военные призывы в экстремистском канале. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы — дело взяли под контроль следователи и Росгвардия.
