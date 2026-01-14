0
4 часа
Происшествия

В Башкирии несовершеннолетний водитель пытался скрыться от ДПС и застрял в снегу

В Башкирии подросток пытался скрыться от экипажа ДПС, но машина застряла в снегу. На место происшествия вызвали мать несовершеннолетнего водителя.
подросток за рулем авто
©ГАИ по Башкирии

Инспекторы ГАИ Башкортостана задержали несовершеннолетнего водителя после непродолжительной погони. Подросток проигнорировал требование об остановке, попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в сугроб. Машину эвакуировали, а нарушителя передали матери.

Погоня и задержание

Экипаж ДПС в Бурзянском районе заметил на дороге отечественный автомобиль, который вызвал подозрения. Инспекторы подали сигнал об остановке. Водитель проигнорировал требование, увеличил скорость и попытался уйти от патрульной машины.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

Скрыться не удалось: из-за сложных погодных условий и отсутствия опыта вождения автомобиль вылетел с дороги и застрял в глубоком снегу. Самостоятельно выбраться водитель не смог.

Когда инспекторы подошли к машине, выяснилось, что за рулем находится подросток. Сотрудники ГАИ вызвали на место происшествия его мать.

Что грозит семье

Разбирательство проходило в присутствии законного представителя.

  • Подростка отстранили от управления автомобилем.
  • Машину задержали и поместили на специализированную стоянку.
  • Материалы передали в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).

Теперь полицейские выясняют, как у ребенка оказались ключи от машины. Родителей могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Похожие случаи и статистика

Аналогичный инцидент произошел ранее в Уфимском районе. В деревне Юматово сотрудники ГАИ задержали 17-летнего водителя, управлявшего автомобилем «Лада Гранта». Молодой человек также не имел водительских прав и попытался скрыться от инспекторов.

В декабре 2025 года преследование нарушителя велось в Орджоникидзевском районе Уфы. 17-летний водитель ВАЗ-2112 игнорировал требования об остановке и был задержан экипажами ДПС только в районе населенного пункта Старые Турбаслы.

По данным ведомства, за 2025 год сотрудники Госавтоинспекции выявили около 500 фактов управления транспортом несовершеннолетними. В отношении нарушителей было составлено более 900 административных материалов за несоблюдение правил дорожного движения.

