В Башкирии неизвестные облили химической жидкостью 83-летнего мужчину

В Салавате 83-летний мужчина оказался в больнице с химическим ожогом. Он утверждает, что на улице две девушки плеснули в него неизвестной жидкостью.

Полицейские в Башкирии разыскивают двух девушек, которые облили пожилого мужчину неизвестным химикатом. О происшествии стало известно от медиков больницы, куда доставили жертву нападения. Сейчас правоохранители начали проверку и выясняют все детали случившегося.

Пострадавшим оказался 83-летний житель Салавата. Мужчина с химическим ожогом оказался на больничной койке только после того, как сам вызвал скорую из дома. Последствия от контакта с едкой жижей проявились не сразу, заставив пенсионера пережить несколько мучительных часов.

Всё произошло ещё четыре дня назад. Дедушка спокойно шёл по улице 30 лет Победы, когда мимо него прошли две незнакомки. Внезапно одна из них плеснула в него какой-то жидкостью.

Сам пострадавший рассказал сотрудникам МВД, что сначала почувствовал резкую боль, но не придал этому значения. Он добрался до квартиры и лишь там, когда самочувствие ухудшилось, набрал номер неотложки. Что это была за жидкость, он пояснить не смог.

В ведомстве сообщили, что сотрудники уже опрашивают возможных свидетелей и изучают записи с камер. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.