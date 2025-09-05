0
5 часов
Происшествия

В Башкирии неизвестные облили химической жидкостью 83-летнего мужчину

В Салавате 83-летний мужчина оказался в больнице с химическим ожогом. Он утверждает, что на улице две девушки плеснули в него неизвестной жидкостью.
нашивка полиция
© rutube

Полицейские в Башкирии разыскивают двух девушек, которые облили пожилого мужчину неизвестным химикатом. О происшествии стало известно от медиков больницы, куда доставили жертву нападения. Сейчас правоохранители начали проверку и выясняют все детали случившегося.

Пострадавшим оказался 83-летний житель Салавата. Мужчина с химическим ожогом оказался на больничной койке только после того, как сам вызвал скорую из дома. Последствия от контакта с едкой жижей проявились не сразу, заставив пенсионера пережить несколько мучительных часов.

Всё произошло ещё четыре дня назад. Дедушка спокойно шёл по улице 30 лет Победы, когда мимо него прошли две незнакомки. Внезапно одна из них плеснула в него какой-то жидкостью.

Сам пострадавший рассказал сотрудникам МВД, что сначала почувствовал резкую боль, но не придал этому значения. Он добрался до квартиры и лишь там, когда самочувствие ухудшилось, набрал номер неотложки. Что это была за жидкость, он пояснить не смог.

В ведомстве сообщили, что сотрудники уже опрашивают возможных свидетелей и изучают записи с камер. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Похожие записи
0
27.08.2025
Происшествия

В башкирском Салавате двухлетний ребенок отравился ягодами ландыша

врачи в палате осматривают пациента
Двухлетний малыш из Салавата оказался в больнице, наевшись ядовитых ягод ландыша. К счастью, быстрая реакция мамы и профессионализм врачей спасли ему жизнь.
0
08.08.2025
Новости

Житель Башкирии накормил Якубовича домашними соленьями на юбилейном «Поле чудес»

павел анисимов вместе с якубовичем
Музыкант из Салавата Павел Анисимов стал участником юбилейного выпуска капитал-шоу «Поле чудес», посвящённого 80-летию Леонида Якубовича. Он не смог выйти в финал, но подарил ведущему башкирские угощения
0
29.07.2025
Происшествия

В Башкирии на ПАТП произошел пожар — сгорел автобус ПАЗ «Вектор NEXT»

горит автобус
В Салавате на территории автотранспортного предприятия сгорел автобус «Башавтотранса». Новенький ПАЗ «Вектор NEXT» вспыхнул прямо в ремонтном боксе. К счастью, обошлось без пострадавших
0
07.06.2025
Новости

Уфимцы дышат ядовитым коктейлем из угарного газа и промхимии

выбросы в воздух
Башгидрометцентр зафиксировал в Уфе критическое загрязнение воздуха сразу двумя токсичными веществами, сообщает Mkset. Анализ атмосферы показал превышение допустимых норм более чем в два раза.
0
02.06.2025
Происшествия

В Башкирии маленький ребенок пострадал при падении с балкона дома

детская кукла
В Башкирии произошел несчастный случай с маленьким ребенком. Об этом 2 июня сообщил руководитель регионального Минздрава Айрат Рахматуллин. В конце мая в городе Салавате 3-летний мальчик упал с балкона 5 этажа жилого дома.
