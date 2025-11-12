0
4 часа
Происшествия

В Башкирии назвали город, лидирующий по числу ДТП

Уфа стала абсолютным лидером по числу ДТП в Башкирии по итогам октября. На столицу пришлась почти половина всех аварий, девять погибших и 138 пострадавших.
авто после дтп
©ГАИ по Уфе

Госавтоинспекция республики обнародовала печальную статистику за минувший октябрь. Согласно данным ведомства, на которые ссылается «Коммерсант«, Уфа с огромным отрывом лидирует по количеству дорожных происшествий. Всего в Башкирии зафиксировали 246 аварий, причём 108 из них случились на территории столицы.

Аварии на дорогах Уфы в прошлом месяце унесли жизни девяти человек. Ещё 138 участников движения получили травмы различной степени тяжести. Эти цифры составляют значительную часть от общереспубликанских показателей.

На втором месте антирейтинга расположился Стерлитамак. В этом городе произошло 17 дорожных инцидентов. Жертвами аварий стали два человека, 21 житель получил травмы. Замыкает тройку самых аварийных городов Октябрьский, где зафиксировано 10 ДТП с одним погибшим и 12 пострадавшими.

По статистике за девять месяцев 2025 года, в Башкирии произошло свыше двух тысяч аварий, в которых погибли 308 человек, пострадали более 2,4 тысячи. По числу жертв ДТП республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и четвёртое по всей России.

Ещё в начале октября глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал рост смертности на дорогах, когда число погибших с начала года достигло 315 человек — на 12 больше, чем годом ранее. Он потребовал от ответственных ведомств усилить работу и добиться снижения показателей.

Одной из самых резонансных трагедий месяца стала массовая авария в Уфе. Утром 15 октября грузовик Shacman с отказавшими тормозами протаранил 11 автомобилей на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новожёнова. В результате этого ДТP погибли три человека.

