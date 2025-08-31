0
10 часов
Происшествия

В Башкирии нашли тело пропавшего 9 дней назад дайвера из Магнитогорска

В Абзелиловском районе Башкирии закончилась девятидневная операция по поиску 45-летнего дайвера из Магнитогорска. Мужчина утонул в озере Чебаркуль.
озеро Чебаркуль
Печальным итогом завершилась история с исчезновением ныряльщика в Абзелиловском районе, о деталях которой отчитался Госкомитет РБ по ЧС. Тело 45-летнего жителя Магнитогорска было обнаружено почти через полторы недели после того, как он пропал. Мужчина погиб.

Всё произошло 22 августа. Компания из трёх приятелей-магнитогорцев приехала на озеро Чебаркуль, чтобы заняться подводной охотой. После погружения на поверхность смогли подняться только двое.

Когда их товарищ не выплыл, друзья сразу же вызвали спасателей. На место выехали специалисты-водолазы из республиканского ведомства. Их усилия были поддержаны дайверами-волонтёрами с озера Банное, которые доставили к месту поисков подводный беспилотник.

Обнаружить погибшего удалось лишь 30 августа — именно дрон смог зафиксировать тело на глубине.

Горькая ирония заключается в том, что Чебаркуль не считается экстремально опасным. Этот водоём входит в тройку крупнейших в Башкирии, но его максимальная глубина не достигает и четырёх метров при площади в десять квадратных километров.

По данным Госкомитета по ЧС на конец августа 2025 года, водная стихия в республике за сезон унесла жизни уже около сорока человек. К несчастью, среди них четверо — дети.

Причём трагедии случаются не только с любителями глубоких погружений. Буквально на той же неделе, как сообщали официальные сводки, в Краснокамском районе погиб пожилой мужчина 1941 года рождения. Его лодка перевернулась и быстро пошла ко дну.

