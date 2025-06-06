В Башкирии наказали сотрудников соцприюта после избиения ребенка

Минтруд Башкирии сообщил о привлечении к ответственности руководства социального приюта в Чекмагушевском районе. Дисциплинарные взыскания получили заведующая и воспитатель после резонансного инцидента с участием воспитанников.

Конфликт произошел из-за взятой без разрешения вещи. Тринадцатилетний подросток избил трёхлетнего малыша. Другие дети засняли происходящее на телефон, после чего ролик попал в соцсети.

Воспитатель в этот момент отсутствовала в группе. Агрессор имеет сложную биографию — ранее жил в центре семейного воспитания, потом вернулся к матери. Сейчас снова оказался в учреждении, поскольку родительница уехала на вахту.

Медосмотр показал отсутствие серьёзных повреждений у пострадавшего. С детьми провели профилактические беседы о недопустимости драк. Психологи начали индивидуальную работу с подростком-агрессором.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следком и прокуратура разбираются в обстоятельствах случившегося. Ведомство рассматривает возможность передачи части воспитанников родственникам.

В Башкирии за последнее время произошло несколько серьезных случаев насилия и жестокого обращения с детьми в социальных учреждениях и приемных семьях.

В феврале 2025 года стал известен случай жестокого обращения с приемными детьми в семье Татьяны и Константина Сергеевых из села Шабагиш Куюргазинского района. Семья воспитывает 14 детей: 3 родных, 6 усыновленных и 5 под опекой.

Приемные дочери обвинили родителей в создании неравных условий: родные дети получали лучшую еду и имели отдельные комнаты, в то время как приемные жили в одной комнате на двухъярусных кроватях и выполняли всю домашнюю работу. В семье не обходилось без рукоприкладства — могли ударить даже за отказ идти есть. Девочки ощущали себя «слугами», а не членами семьи.