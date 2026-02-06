В Башкирии на трассе Белорецк — Учалы погибла водитель Тойоты

Утром 6 февраля на 95-м километре дороги Белорецк — Учалы — Миасс столкнулись Toyota и Datsun. 33-летняя женщина, управлявшая первым автомобилем, скончалась на месте до приезда врачей.

Утром 6 февраля в Учалинском районе столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибла 33-летняя женщина, управлявшая одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.

ДТП произошло около 10:00 на 95-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миасс. По предварительным данным, дорогу не поделили автомобили Toyota и Datsun On-Do.

Удар оказался смертельным для водителя Toyota. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Информацию о состоянии водителя Datsun и наличии пассажиров ведомство пока не уточняет. Сейчас на участке работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, они выясняют причины столкновения.

Третья смерть на трассе Белорецк — Учалы с начала года

Трасса Белорецк — Учалы — Миасс с начала года демонстрирует высокую аварийность. Это уже третий случай гибели водителей на данной дороге за первые полтора месяца 2026 года.

В начале января всего в 15 километрах от места сегодняшней трагедии столкнулись ВАЗ-21053 и Kia. Жертвой той аварии стал 66-летний водитель отечественного автомобиля.

Через две недели, 14 января, на этой же автодороге произошло еще одно смертельное ДТП. Водитель кроссовера Kia Sorento допустил наезд на попутный грузовик Howo. Мужчина за рулем легковушки погиб на месте.

Как избежать аварий на опасном участке под Учалами

Инспекторы характеризуют этот участок дороги как сложный из-за рельефа и погодных условий. Чтобы снизить риски, водителям следует строго соблюдать скоростной режим, учитывать видимость и состояние асфальта, а также избегать обгонов на участках с ограниченным обзором.