0
12 часов
Происшествия

В Башкирии на трассе Белорецк — Учалы погибла водитель Тойоты

Утром 6 февраля на 95-м километре дороги Белорецк — Учалы — Миасс столкнулись Toyota и Datsun. 33-летняя женщина, управлявшая первым автомобилем, скончалась на месте до приезда врачей.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Утром 6 февраля в Учалинском районе столкнулись два легковых автомобиля. В аварии погибла 33-летняя женщина, управлявшая одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана.

ДТП произошло около 10:00 на 95-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миасс. По предварительным данным, дорогу не поделили автомобили Toyota и Datsun On-Do.

RuTube
©ГАИ по Башкирии

Удар оказался смертельным для водителя Toyota. Женщина скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Информацию о состоянии водителя Datsun и наличии пассажиров ведомство пока не уточняет. Сейчас на участке работают сотрудники полиции и другие экстренные службы, они выясняют причины столкновения.

Третья смерть на трассе Белорецк — Учалы с начала года

Трасса Белорецк — Учалы — Миасс с начала года демонстрирует высокую аварийность. Это уже третий случай гибели водителей на данной дороге за первые полтора месяца 2026 года.

В начале января всего в 15 километрах от места сегодняшней трагедии столкнулись ВАЗ-21053 и Kia. Жертвой той аварии стал 66-летний водитель отечественного автомобиля.

Через две недели, 14 января, на этой же автодороге произошло еще одно смертельное ДТП. Водитель кроссовера Kia Sorento допустил наезд на попутный грузовик Howo. Мужчина за рулем легковушки погиб на месте.

Как избежать аварий на опасном участке под Учалами

Инспекторы характеризуют этот участок дороги как сложный из-за рельефа и погодных условий. Чтобы снизить риски, водителям следует строго соблюдать скоростной режим, учитывать видимость и состояние асфальта, а также избегать обгонов на участках с ограниченным обзором.

Похожие записи
0
15.01.2026
Происшествия

Водитель Kia погиб, врезавшись в попутный грузовик в Учалинском районе Башкирии

авто после дтп
В Учалинском районе водитель Kia Sorento столкнулся с попутным грузовиком Howo. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.
0
01.01.2026
Происшествия

В Учалинском районе Башкирии в ДТП с Kia погиб 66-летний водитель ВАЗа

авто после дтп
В Учалинском районе на 110-м километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись Kia и ВАЗ-21053. 66-летний водитель отечественного авто скончался до приезда врачей.
0
23.12.2025
Дороги и транспорт

В Башкирии экипаж автобуса лишили премии за высадку школьника в мороз

дорожный знак автобусная остановка
Кондуктор и водитель «Башавтотранса» остались без новогодних выплат. Они выгнали 14-летнего подростка из салона в 20-градусный мороз из-за отсутствия денег на карте.
0
27.08.2025
Спецоперация

В Башкирии простились с отцом, который ушел на СВО вслед за погибшим сыном

погибшие на сво отец с сыном
Трагедия в Учалинском районе. 49-летний отец, не пережив гибель сына на СВО, сам ушел на фронт. Спустя всего полгода он тоже пал смертью храбрых.
0
03.08.2025
Происшествия

Лже-полицейский в Башкирии попался пьяным за рулём и пытался сбежать

гаи задержали нарушителя
В Учалинском районе Башкирии сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя в полицейской форме. Мужчина, который перевозил своего двухлетнего внука, отказался от медосвидетельствования, пытался сбежать и оказал сопротивление при задержании.
0
14.07.2025
Происшествия

Чёрный уик-энд: В Башкирия пьянство и споры унесли жизни 12 человек

утонувший в водоеме
Черные выходные в Башкирии: 12 человек, включая двух подростков, утонули в водоёмах. Причинами стали пьяные споры, купание на диких пляжах и роковая беспечность
0
16.06.2025
Происшествия

«Шакман» протаранил семейный ВАЗ в Башкирии

авария с участием грузовика и легковушки
Страшная смертельная авария произошла днем в понедельник на первом километре дороги Учалы-Межозерный в Башкирии. Об этом сообщил начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.