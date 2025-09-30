В Башкирии на стройке рухнул кран, пятеро рабочих в больнице

В селе Миловка Уфимского района на строительной площадке упал башенный кран. Пострадали пятеро рабочих, троих из них доставили в больницу в критическом состоянии. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.
ЧП произошло во время монтажа конструкции. В момент падения двое рабочих находились в кабине, еще трое работали на земле. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Уфы.
На месте происшествия работают спасатели, врачи скорой помощи и специалисты городской службы гражданской защиты. Причины падения крана выясняются.