0
11 часов
Происшествия

В Башкирии на стройке рухнул кран, пятеро рабочих в больнице

Пятеро рабочих оказались в больнице после того, как на стройплощадке в селе Миловка под Уфой рухнул башенный кран. Трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
упал башенный кран
МЧС Башкирии

В селе Миловка Уфимского района на строительной площадке упал башенный кран. Пострадали пятеро рабочих, троих из них доставили в больницу в критическом состоянии. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

В Миловке упал башенный кран
RuTube
©МЧС Башкирии

ЧП произошло во время монтажа конструкции. В момент падения двое рабочих находились в кабине, еще трое работали на земле. Всех пострадавших госпитализировали в больницы Уфы.

На месте происшествия работают спасатели, врачи скорой помощи и специалисты городской службы гражданской защиты. Причины падения крана выясняются.

