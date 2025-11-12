В Башкирии на скользкой дороге погиб 75-летний водитель «Нивы»

В Салаватском районе 75-летний водитель «Лады Нивы» не совладал с управлением на скользкой дороге, вылетел в кювет и погиб на месте.

Смертельная авария случилась 11 ноября около девяти часов утра на 8-м километре автодороги Малояз — Верхние Киги — Ункурда. Пожилой мужчина за рулем автомобиля «Лада Нива» не смог удержать машину на скользкой дороге. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся, сообщили в региональной ГАИ.

Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия до приезда медиков. Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту происшествия, чтобы установить все обстоятельства.

Госавтоинспекция предупреждает, что ночью температура в республике опускается ниже нуля. Из-за этого на дорогах образуется наледь. Езда на летних шинах в таких условиях многократно повышает риск заноса и потери управления.

Чтобы избежать трагедий, ведомство настоятельно рекомендует:

Установить зимние шины.

Соблюдать безопасную скорость.

Избегать резких маневров и обгонов.

Трасса Малояз — Верхние Киги — Ункурда не в первый раз становится местом смертельных ДТП. В декабре 2023 года на этой же дороге погиб 36-летний водитель фуры. Его грузовик Iveco съехал с моста в реку Юрюзань.

В ноябре 2021 года здесь произошло лобовое столкновение. На 15-м километре трассы столкнулись Ford Mondeo и «Лада Ларгус». Водитель отечественного автомобиля погиб на месте.